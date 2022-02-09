Илья Близнюк: Верес подарил победу Металлисту

Тренер Илья Близнюк поделился своими впечатлениями от поединка Winter Cup между лидером Первой лиги харьковским "Металлистом" и клубом УПЛ "Вересом". Матч, напомним, завершился победой "Металлиста" со счетом 2:1.

"Видно было, что команды проповедуют разный футбол. Харьковчане строили игру через контроль мяча. Ровенчане делали ставку на надежную игру в обороне с быстрыми контратаками, это их традиционный стиль.

Первый тайм соперники провели вяло, "Металлист" действовал вальяжно, так как будто они постоянные участники Премьер-лиги. Контроль мяча без ударов по воротам, неспешный темп, мало конструктива в атаке. "Верес" занял выжидательную позицию с расчетом на ошибки соперника. Но почему бы с командой Первой лиги не сыграть с позиции силы, попытаться на правах старших озадачить оппонента? Для этого нужно иметь более высокое мастерство, с коим проблемы. У "Металлиста" за счет группы легионеров оно выше.

Команды создали по одному опасному моменту, первая половина ничем не запомнилась. В начале второго тайма "Верес" забил классический гол через фланг, с подачей в штрафную, где Солдат продавил защиту и головой завершил атаку. Играя еще в Первой лиге, ровенчане забивали такие мячи очень часто. Что бросилось в глаза, "Верес" остался верен своей структуре игры, при потере старались садиться за линию мяча и при перехвате выбегать в контратаки. В концовке матча "Верес" выглядел убедительнее, имел два реальных шанса забить и спасти игру. Особенно убойный момент запорол Петько, вот где не хватает мастерства.

При равной игре справедливым исходом была бы ничья, но "Верес" подарил победу сопернику. "Металлисту" больше повезло, использовал ошибки соперника, тот забил сам себе, и привез ненужный пенальти в свои ворота. Две ошибки - два гола, а свои моменты не реализовал. Видна еще не сыгранность игроков как одной, так и второй команды.

Нужно отметить, что два вратаря продемонстрировали противоположную игру. Один с хорошей стороны показал себя конкурентоспособным - это Рыбак. А вот Кичак играл с ошибками и во втором мяче мог выручить, когда тот же Солдат пульнул по своим воротам, и вратарь смотрел, как пролетает мяч над ним. Элементарно останови мяч, получи свободный удар, и не было бы гола. Для тренерского штаба есть повод для размышления, этот матч не сыграл в пользу вратаря, который должен был составить конкуренцию первому номеру Когуту. Тем не менее "Верес" провел эту игру лучше, чем предыдущую с "Полесьем".

После двух поединков на турнире с командами из Премьер-лиги можно сказать, что "Металлист" - это уже крепкий середняк элиты. По индивидуальным качествам они смотрелись предпочтительнее.

Добавим, что в рамках турнира "Металлист" еще сыграет с "Полесьем", а "Верес" встретится с "Черноморцем".