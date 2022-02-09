Черноморец объявил о специальной акции в честь первого официального матча после возвращения Григорчука

Скоро состоится возобновление сезона УПЛ. Больше других этого события ожидает "Черноморец", который готовится провести первый официальный матч после возвращения Романа Григорчука.

В честь этого клуб запустил специальную акцию. Билеты на матч против "Мариуполя" будут продаваться в трех ценовых категориях - за 19.36 грн, за 193.6 грн и за 1936 грн (места с VIP-обслуживанием и подарками от клуба).

Почему именно эти цифры. Как пишет пресс-служба "моряков", 1936 - особая дата для "Черноморца", ведь именно в этот год был основан клуб.

Игра "Черноморец" - "Мариуполь" состоится 27-го февраля. Первую половину сезона "моряки" завершили на 13-м месте.