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Пока без новичков. Игорь Йовичевич взял 25 футболистов на второй сбор Днепра-1

Премьер-лига
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Претендент на бронзу снова улетел в теплые края

Пока без новичков. Игорь Йовичевич взял 25 футболистов на второй сбор Днепра-1

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

В среду, 9 февраля, "Днепр-1" отправился в Турцию на второй тренировочный сбор. В тренировочном процессе примут участие футболисты:

  • вратари Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин
  • защитники Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Попов
  • полузащитники Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихалонок, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк
  • форварды Марк Гуаль, Артем Довбик, Иван Демиденко, Даниэль Кивинда.

Сбор продлится до 23 февраля, а команда будет жить по-прежнему в отеле Trendy Lara. На 12 и 18 февраля у "Днепра-1" запланированы контрольные матчи – в эти дни команда Йовичевича проведет по две игры.

Напомним, что во время первых сборов "Днепр-1" сыграл три контрольных поединка и во всех трех одержал победы. Ожидается, что в ближайшее время днепровский клуб оформит трансфер двух бразильцев – левого защитника и вингера.

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В статье: Игор Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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