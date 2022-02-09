Пока без новичков. Игорь Йовичевич взял 25 футболистов на второй сбор Днепра-1

В среду, 9 февраля, "Днепр-1" отправился в Турцию на второй тренировочный сбор. В тренировочном процессе примут участие футболисты:

вратари Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин

Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин защитники Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Попов

Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Попов полузащитники Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихалонок, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк

Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихалонок, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк форварды Марк Гуаль, Артем Довбик, Иван Демиденко, Даниэль Кивинда.

Сбор продлится до 23 февраля, а команда будет жить по-прежнему в отеле Trendy Lara. На 12 и 18 февраля у "Днепра-1" запланированы контрольные матчи – в эти дни команда Йовичевича проведет по две игры.

Напомним, что во время первых сборов "Днепр-1" сыграл три контрольных поединка и во всех трех одержал победы. Ожидается, что в ближайшее время днепровский клуб оформит трансфер двух бразильцев – левого защитника и вингера.