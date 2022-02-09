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Пока без новичков. Игорь Йовичевич взял 25 футболистов на второй сбор Днепра-1
Претендент на бронзу снова улетел в теплые края
фото - СК Дніпро-1
В среду, 9 февраля, "Днепр-1" отправился в Турцию на второй тренировочный сбор. В тренировочном процессе примут участие футболисты:
- вратари Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин
- защитники Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Попов
- полузащитники Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихалонок, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк
- форварды Марк Гуаль, Артем Довбик, Иван Демиденко, Даниэль Кивинда.
Сбор продлится до 23 февраля, а команда будет жить по-прежнему в отеле Trendy Lara. На 12 и 18 февраля у "Днепра-1" запланированы контрольные матчи – в эти дни команда Йовичевича проведет по две игры.
Напомним, что во время первых сборов "Днепр-1" сыграл три контрольных поединка и во всех трех одержал победы. Ожидается, что в ближайшее время днепровский клуб оформит трансфер двух бразильцев – левого защитника и вингера.
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