Эстонский новичок Ворсклы: У меня есть украинские корни

Эстонский полузащитник Богдан Ващук в эфире Футбол News рассказал о своем переходе в полтавскую "Ворсклу":

"Все произошло быстро, буквально за три часа. Я сыграл товарищескую игру против Руха, а вечером мне позвонили, и сказали о заинтересованности во мне Ворсклы. На следующий день все решилось.

Я играл на разных позициях в центре поля. Могу сыграть в опорной зоне, бокс-ту-бокс, а также атакующего полузащитника. Больше всего люблю играть на позиции бокс-ту-бокс и давать объем на поле. В Ворскле играет мой соотечественник Йоонас Тамм, поэтому мне будет легче в адаптации.

У меня есть украинские корни. Дедушка мой из Ровно, а бабушка из Донецкой области. Папа родился в Эстонии", - сказал Ващук.

"Ворскла" арендовала 26-летнего футболиста до конца 2022-го года. Помимо "Левадии" он выступал за английский "Рединг", "Ригу", софийский "Левски". Становился чемпионом Латвии и Эстонии.

В марте прошлого года Богдан дебютировал в составе сборной Эстонии, с тех пор сыграл в семи матчах за национальную команду.

Напомним, что помимо Ващука "Ворскла" этой зимой подписала контракты с Андреем Бацулой, который перешел из минского "Динамо", и македонцем Гойко Зайцевым из софийского "Левски".