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Эстонский новичок Ворсклы: У меня есть украинские корни
Украина – не чужая страна для полтавского легионера
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эстонский полузащитник Богдан Ващук в эфире Футбол News рассказал о своем переходе в полтавскую "Ворсклу":
"Все произошло быстро, буквально за три часа. Я сыграл товарищескую игру против Руха, а вечером мне позвонили, и сказали о заинтересованности во мне Ворсклы. На следующий день все решилось.
Я играл на разных позициях в центре поля. Могу сыграть в опорной зоне, бокс-ту-бокс, а также атакующего полузащитника. Больше всего люблю играть на позиции бокс-ту-бокс и давать объем на поле. В Ворскле играет мой соотечественник Йоонас Тамм, поэтому мне будет легче в адаптации.
У меня есть украинские корни. Дедушка мой из Ровно, а бабушка из Донецкой области. Папа родился в Эстонии", - сказал Ващук.
"Ворскла" арендовала 26-летнего футболиста до конца 2022-го года. Помимо "Левадии" он выступал за английский "Рединг", "Ригу", софийский "Левски". Становился чемпионом Латвии и Эстонии.
В марте прошлого года Богдан дебютировал в составе сборной Эстонии, с тех пор сыграл в семи матчах за национальную команду.
Напомним, что помимо Ващука "Ворскла" этой зимой подписала контракты с Андреем Бацулой, который перешел из минского "Динамо", и македонцем Гойко Зайцевым из софийского "Левски".
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