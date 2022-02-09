  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вице-президент Ворсклы: Ващук соответствует уровню нашей команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент Ворсклы: Ващук соответствует уровню нашей команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Усиление для полтавчан

Вице-президент Ворсклы: Ващук соответствует уровню нашей команды

ФК Ворскла

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о том, как долго клуб следил за новичком команды Богданом Ващуком.

"Ващука мы изучали около полугода. Пока сами мы его не увидели вживую, окончательное решение не принимали.

До этого мы анализировали его статистические данные, видеонарезки его действий и т.д. Этот футболист соответствует уровню нашей команды", — сказал Лысак.

"Ворскла" арендовала 26-летнего футболиста до конца 2022-го года. Помимо "Левадии" он выступал за английский "Рединг", "Ригу", софийский "Левски". Становился чемпионом Латвии и Эстонии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак Богдан Ващук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...