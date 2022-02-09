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Вице-президент Ворсклы: Ващук соответствует уровню нашей команды
Усиление для полтавчан
ФК Ворскла
Вице-президент "
"Ващука мы изучали около полугода. Пока сами мы его не увидели вживую, окончательное решение не принимали.
До этого мы анализировали его статистические данные, видеонарезки его действий и т.д. Этот футболист соответствует уровню нашей команды", — сказал Лысак.
"Ворскла" арендовала 26-летнего футболиста до конца 2022-го года. Помимо "Левадии" он выступал за английский "Рединг", "Ригу", софийский "Левски". Становился чемпионом Латвии и Эстонии.
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