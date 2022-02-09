Вице-президент Ворсклы: Ващук соответствует уровню нашей команды

Вице-президент " Ворсклы " Олег Лысак рассказал о том, как долго клуб следил за новичком команды Богданом Ващуком.

"Ващука мы изучали около полугода. Пока сами мы его не увидели вживую, окончательное решение не принимали.

До этого мы анализировали его статистические данные, видеонарезки его действий и т.д. Этот футболист соответствует уровню нашей команды", — сказал Лысак.