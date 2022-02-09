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Кулач: Исправим момент с реализацией – будет больше ударов по воротам и больше забитых мячей
На сборах киевляне забивают не очень много
fcdynamo.com
Нападающий "Динамо" Владислав Кулач рассказал о
- Твой гол можно назвать самым зрелищным голом сборов?
- Главное, что получилось забить. Думаю, по такой игре для нас важен был результат. Слава богу, выиграли.
- "Динамо" доминировало в двух последних спаррингах, но нанесло мало ударов по воротам соперников. В чем причина?
- Даже не знаю. Наверное, так получалось по игре. Думаю, что исправим этот момент – будет больше ударов по воротам и больше забитых мячей.
- Сильно ли ливень мешал играть в футбол?
- Да, но не столько ливень, сколько очень сильный ветер. Здесь, в Турции, ветер постоянно меняет направление. Летящий мяч может резко остановиться и изменить траекторию. Но, конечно, погодные условия одинаковы для обеих команд. Мы должны показывать хорошую игру при любой погоде.
- С 1989 года киевляне 8 раз встречались с "Динамо" (Тбилиси) и ни разу не пропустили.
- Хорошо, что не пропустили. Надеюсь, так и продолжится.
- Соскучился ли ты уже по дому и семье?
- Конечно, сборы – это всегда тяжело. Особенно в последние дни сбора скорее хочешь домой, ожидаешь выходные. Но мы понимаем, что необходимо определенный период перетерпеть. Впереди еще два дня работы, расслабляться нельзя. Когда у нас будет пауза между сборами, тогда и будем отдыхать.
- "Динамо" победило, ты забил прекрасный гол. Но почему у тебя нет соответствующего настроения?
- Игра была очень тяжелой, во вчерашнем матче тоже потратили много сил. Но, повторюсь, это сборы, а на сборах никогда не бывает легко. Поэтому немного ощущается усталость.
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