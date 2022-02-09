Кулач: Исправим момент с реализацией – будет больше ударов по воротам и больше забитых мячей

Нападающий "Динамо" Владислав Кулач рассказал о своем забитом мяче , который принес киевлянам победу (1:0) в контрольном матче с "Динамо" (Тбилиси), и сложностях работы на сборах.

- Твой гол можно назвать самым зрелищным голом сборов?

- Главное, что получилось забить. Думаю, по такой игре для нас важен был результат. Слава богу, выиграли.

- "Динамо" доминировало в двух последних спаррингах, но нанесло мало ударов по воротам соперников. В чем причина?

- Даже не знаю. Наверное, так получалось по игре. Думаю, что исправим этот момент – будет больше ударов по воротам и больше забитых мячей.

- Сильно ли ливень мешал играть в футбол?

- Да, но не столько ливень, сколько очень сильный ветер. Здесь, в Турции, ветер постоянно меняет направление. Летящий мяч может резко остановиться и изменить траекторию. Но, конечно, погодные условия одинаковы для обеих команд. Мы должны показывать хорошую игру при любой погоде.

- С 1989 года киевляне 8 раз встречались с "Динамо" (Тбилиси) и ни разу не пропустили.

- Хорошо, что не пропустили. Надеюсь, так и продолжится.

- Соскучился ли ты уже по дому и семье?

- Конечно, сборы – это всегда тяжело. Особенно в последние дни сбора скорее хочешь домой, ожидаешь выходные. Но мы понимаем, что необходимо определенный период перетерпеть. Впереди еще два дня работы, расслабляться нельзя. Когда у нас будет пауза между сборами, тогда и будем отдыхать.

- "Динамо" победило, ты забил прекрасный гол. Но почему у тебя нет соответствующего настроения?

- Игра была очень тяжелой, во вчерашнем матче тоже потратили много сил. Но, повторюсь, это сборы, а на сборах никогда не бывает легко. Поэтому немного ощущается усталость.