  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кулач: Исправим момент с реализацией – будет больше ударов по воротам и больше забитых мячей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кулач: Исправим момент с реализацией – будет больше ударов по воротам и больше забитых мячей

Премьер-лига
(1 голосов)

На сборах киевляне забивают не очень много

Кулач: Исправим момент с реализацией – будет больше ударов по воротам и больше забитых мячей

fcdynamo.com

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Кулач рассказал о своем забитом мяче, который принес киевлянам победу (1:0) в контрольном матче с "Динамо" (Тбилиси), и сложностях работы на сборах.

- Твой гол можно назвать самым зрелищным голом сборов?

- Главное, что получилось забить. Думаю, по такой игре для нас важен был результат. Слава богу, выиграли.

- "Динамо" доминировало в двух последних спаррингах, но нанесло мало ударов по воротам соперников. В чем причина?

- Даже не знаю. Наверное, так получалось по игре. Думаю, что исправим этот момент – будет больше ударов по воротам и больше забитых мячей.

- Сильно ли ливень мешал играть в футбол?

- Да, но не столько ливень, сколько очень сильный ветер. Здесь, в Турции, ветер постоянно меняет направление. Летящий мяч может резко остановиться и изменить траекторию. Но, конечно, погодные условия одинаковы для обеих команд. Мы должны показывать хорошую игру при любой погоде.

- С 1989 года киевляне 8 раз встречались с "Динамо" (Тбилиси) и ни разу не пропустили.

- Хорошо, что не пропустили. Надеюсь, так и продолжится.

- Соскучился ли ты уже по дому и семье?

- Конечно, сборы – это всегда тяжело. Особенно в последние дни сбора скорее хочешь домой, ожидаешь выходные. Но мы понимаем, что необходимо определенный период перетерпеть. Впереди еще два дня работы, расслабляться нельзя. Когда у нас будет пауза между сборами, тогда и будем отдыхать.

- "Динамо" победило, ты забил прекрасный гол. Но почему у тебя нет соответствующего настроения?

- Игра была очень тяжелой, во вчерашнем матче тоже потратили много сил. Но, повторюсь, это сборы, а на сборах никогда не бывает легко. Поэтому немного ощущается усталость.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...