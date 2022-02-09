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Пять спаррингов за девять дней. Динамо анонсировало заключительный сбор в Турции

Премьер-лига
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Третий сбор Динамо продлится с 13 по 22 февраля

Пять спаррингов за девять дней. Динамо анонсировало заключительный сбор в Турции

fcdynamo.com

Новина українською

В четверг, 10 февраля, после контрольного матча с "Широки Бриег" динамовцы на несколько дней вернутся в Киев. А уже в воскресенье, 13 февраля, команда снова отправится в Турцию на третий учебно-тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля.

Это будет завершающий этап подготовки подопечных Мирчи Луческу ко второй части сезона и пройдет он на южном побережье, в том же месте, где был и второй сбор.

В рамках третьего сбора планируется проведение пяти спарригов, однако в программе возможны изменения.

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В статье: Динамо (Киев)
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