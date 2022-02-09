Козловский: Как горячо мы болели, когда играли с москалями в мини-футбол, какие хорошие кричалки кричали. Это то, что нас объединяет

Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал о дружбе с президентом УАФ Андреем Павелко и любви к футболу, как национальной идее.
"Я радуюсь тому, что у меня есть такой друг, который так же любит безгранично футбол, как и мы все: президенты, болельщики, журналисты. Нам нечего делить, мы должны максимально объединяться, чтобы украинский футбол, наша родная Премьер-лига стала лучше.
Мы должны делиться мнениями, мы должны обсуждать. Это нормально, когда люди дискутируют, мечтают о том, чтобы мы стали ведущей футбольной страной мира. Думаю, что для этого у нас есть все: гены, любовь, великая прекрасная страна, прекрасные дети.
Думаю, если мы действительно все будем вместе, то сможем это сделать. Украинцы говорят: "Разом і батька легше бити". Потому я призываю всех быть вместе вокруг футбола. Это действительно история, которая нас всех объединит.
Посмотрите, как горячо мы болеем за сборную Украины. Неважно, какой клуб мы любим: "Динамо", "Шахтер", "Ворсклу, или "Колос", или любая другая команда. Мы все горячо болеем за сборную Украины. Вспомните, как горячо мы болели, когда играли с москалями в мини-футбол, как горячо болели наши болельщики, какие они хорошие кричалки кричали. Это то, что нас объединяет.
Я уверен, что футбол – это одна из решительных историй в нашей стране, которая нас может объединить и подарить эту радость, гордость за нашу страну. Потому что мы действительно любим футбол", – сказал Козловский.
Да в Европе по достоинству оценили культуру, интеллект и красоту украинсько- татарськои мовы. В Европе для таких одно место- заднепроходное . И самое главное - обидно, что они про всех украинцев так будут думать .
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Olexandr Boyko (Kharkiv)
09.02.2022 в 19:24
ще раз напиши, дурнику)))
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-1
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
09.02.2022 в 19:13
Да, в Европе по достоинству оценили культуру, интеллект и украiнсько- татарську мову. Да они теперь как дебилов на нас смотрят, и какая там Европа, для таких есть только заднепроходное место.
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+4
-7
Dr. House (Поділля)
09.02.2022 в 19:20
Не, бульбаш, на таких дебилов как ты смотрят, и на твоих феерических кумиров-довбойобов :Пуйла и Буйла
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+5
-3
Olexandr Boyko (Kharkiv)
09.02.2022 в 19:23
Дибіл -це ти, мокшанин
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-2
Запорізьке Торпедо (zp)
09.02.2022 в 19:01
ну тут он прав)
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+4
-5
pilips111 (Чернигов)
09.02.2022 в 18:43
"Я радуюсь тому, что у меня есть такой друга.... Ну радуйся