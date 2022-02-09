Козловский: Как горячо мы болели, когда играли с москалями в мини-футбол, какие хорошие кричалки кричали. Это то, что нас объединяет

Президент " Руха " Григорий Козловский рассказал о дружбе с президентом УАФ Андреем Павелко и любви к футболу, как национальной идее.

"Я радуюсь тому, что у меня есть такой друг, который так же любит безгранично футбол, как и мы все: президенты, болельщики, журналисты. Нам нечего делить, мы должны максимально объединяться, чтобы украинский футбол, наша родная Премьер-лига стала лучше.

Мы должны делиться мнениями, мы должны обсуждать. Это нормально, когда люди дискутируют, мечтают о том, чтобы мы стали ведущей футбольной страной мира. Думаю, что для этого у нас есть все: гены, любовь, великая прекрасная страна, прекрасные дети.

Думаю, если мы действительно все будем вместе, то сможем это сделать. Украинцы говорят: "Разом і батька легше бити". Потому я призываю всех быть вместе вокруг футбола. Это действительно история, которая нас всех объединит.

Посмотрите, как горячо мы болеем за сборную Украины. Неважно, какой клуб мы любим: "Динамо", "Шахтер", "Ворсклу, или "Колос", или любая другая команда. Мы все горячо болеем за сборную Украины. Вспомните, как горячо мы болели, когда играли с москалями в мини-футбол, как горячо болели наши болельщики, какие они хорошие кричалки кричали . Это то, что нас объединяет.

Я уверен, что футбол – это одна из решительных историй в нашей стране, которая нас может объединить и подарить эту радость, гордость за нашу страну. Потому что мы действительно любим футбол", – сказал Козловский.