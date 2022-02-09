Почему Динамо нужны новые игроки? Или никто не нужен?

Давно не делал новые выпуски, а здесь обновленный формат? Ого! Пока Шахтер покупает всех, кого хочет и разбрасывается деньгами, Динамо обходится только собственным ресурсом. Я попытался разобраться в том, почему Динамо никого не покупает, почему Динамо никто не нужен и почему Динамо нужно покупать новых игроков. Делать дальше такие форматы?

00:00 Привет! Давно не виделись

00:54 Где трансферы в Динамо?

03:26 Нужен ли Динамо новый вратарь?

04:50 Нужно ли Динамо новый защитник?

07:30 Нужен ли Динамо новый центральный полузащитник?

12:05 Нужен ли Динамо новый фланговый полузащитник?

15:18 Нужен ли Динамо новый форвард?

17:21 Динамо никто не нужен?

18:38 Почему Динамо нужны новые игроки?

22:37 Подпишись!