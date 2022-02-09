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Глава пресс-службы Черноморца: Кто-то слил информацию о трансфере Эрнандеса Бурбасу, и его твиттер сорвал нам представление новобранца

Премьер-лига
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(1 голосов)

В Одессе завелся крот?

Глава пресс-службы Черноморца: Кто-то слил информацию о трансфере Эрнандеса Бурбасу, и его твиттер сорвал нам представление новобранца

instagram.com/iburbas

Новина українською

Руководитель пресс-службы "Черноморца" Денис Цыкановский рассказал о зимних трансферах клуба.

"Некоторые игроки пришли с подачи журналиста Михаила Спиваковского, он большой друг клуба и нашей новой административной команды. Его знания УПЛ и игроков пригодились "Черноморцу" в ситуации стремительной перестройки коллектива.

Мексиканского полузащитника Хорхе Эрнандеса нам привело агентство Александра Яковенко. Мы готовили презентацию новичка на 19 часов 36 минут, эта наша новая традиция ("Черноморец" был образован в 1936 году). Но кто-то слил информацию Игорю Бурбасу, и его твиттер сорвал нам представление новобранца", – сказал Цыкановский.

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В статье: Черноморец (Одесса) Игорь Бурбас
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Хиденг (Днепр)
09.02.2022 в 20:10
От бедааа…. Такую операцию Ы сорвали! Всьо, отдайте его назад! Придумайте только тайное время для изгнания и берегите его в тайне.
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Party555 (Днепр)
09.02.2022 в 20:09
Ему нужно маркетологом у производителя чипсов работать, а не в футбольном клубе. Там он будет на своем месте. Чипсофюрер, а не руководитель пресс-службы
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+2
0


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