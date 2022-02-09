Глава пресс-службы Черноморца: Кто-то слил информацию о трансфере Эрнандеса Бурбасу, и его твиттер сорвал нам представление новобранца

Руководитель пресс-службы " Черноморца " Денис Цыкановский рассказал о зимних трансферах клуба.

"Некоторые игроки пришли с подачи журналиста Михаила Спиваковского, он большой друг клуба и нашей новой административной команды. Его знания УПЛ и игроков пригодились "Черноморцу" в ситуации стремительной перестройки коллектива.