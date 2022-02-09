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Ворскла минимально проиграла польскому Лодзю

Премьер-лига
(1 голосов)

Не лучшая игра полтавчан

Ворскла минимально проиграла польскому Лодзю

vorskla.com.ua

Новина українською

Полтавская Ворскла провела свой очередной спарринг на сборах в Турции. В среду, 9 февраля, команда Юрия Максимова померялась силами с польским Лодзем.

Поединок получился не самым выдающимся – команды создали не так уж и много моментов, а единственный гол в матче на 29-й минуте забили поляки.

После перерыва Ворскла имела некоторое преимущество, но отыграться так и не смогла. 0:1

Ворскла – Лодзь (Польша) 0:1

Гол: (29)

"Ворскла" (1 тайм): Ткаченко, Бацула, Изотов, Яворский, Хрипчук, Пешич, Амилькар (Крупский 56) Ващук (игрок на просмотре, 68), игрок на просмотре (Нестеренко, 56), В.Тилль, Кравчук.

"Ворскла" (2 тайм): Ризнык, Тамм, Чеснаков, Зайков, Пердута, Якубу, Кане, Челядин, О.Тилль, Пуцлин, Ранжел.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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