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Ворскла минимально проиграла польскому Лодзю
Не лучшая игра полтавчан
vorskla.com.ua
Полтавская
Поединок получился не самым выдающимся – команды создали не так уж и много моментов, а единственный гол в матче на 29-й минуте забили поляки.
После перерыва Ворскла имела некоторое преимущество, но отыграться так и не смогла. 0:1
Ворскла – Лодзь (Польша) 0:1
Гол: (29)
"Ворскла" (1 тайм): Ткаченко, Бацула, Изотов, Яворский, Хрипчук, Пешич, Амилькар (Крупский 56) Ващук (игрок на просмотре, 68), игрок на просмотре (Нестеренко, 56), В.Тилль, Кравчук.
"Ворскла" (2 тайм): Ризнык, Тамм, Чеснаков, Зайков, Пердута, Якубу, Кане, Челядин, О.Тилль, Пуцлин, Ранжел.
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