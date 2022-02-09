Президент Вереса: Надеюсь, весь нефарт оставим на сборах, а в чемпионате начнем с белой полосы

Президент " Вереса " Иван Надеин дал оценку работе клуба на трансферном рынке и результатам выступлений команды в спаррингах на сборах.

"Прилетел в Турцию, чтобы лично встретиться с главным тренером, спортивным директором и пообщаться со всеми футболистами. Собираемся обсудить итоги нашей работы на трансферном рынке зимой. Также провести переговоры с игроками, чьи контракты завершаются через несколько месяцев.

Относительно работы на трансферном рынке – радует то, что мы усилились молодыми игроками. Омолодили склад. Все наши новички – это талантливые молодые футболисты. Мы выполнили то, что планировали в декабре.

Относительно результатов команды в спаррингах – могу сказать, что мне понравилась наша игра против "Металлиста". Мы создавали моменты. Футболисты хорошо себя проявили на фоне достаточно звездного состава команды соперника. По игре мы этот матч точно не проиграли. Где-то не повезло. Надеюсь, весь нефарт оставим на сборах, а в чемпионате начнем с белой полосы. В приоритете – матчи чемпионата Украины.

Впереди у нас выездные поединки УПЛ против "Ворсклы" и "Миная" и домашний матч против "Десны". Эти первые три игры будут определяющими. Нам нужно получить как можно больше очков перед международной паузой в чемпионате", - сказал Надеин.