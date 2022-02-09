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Палкин: Де Дзерби благодарен менеджменту клуба за поддержку и на поле, и вне его

Премьер-лига
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В Шахтере полное взаимопонимание

Палкин: Де Дзерби благодарен менеджменту клуба за поддержку и на поле, и вне его

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о зимних сборах команды под руководством Роберто Де Дзерби

"У каждого тренера свое видение сборов, включая зимние. Самое главное, что их объединяет, – профессиональный подход. В тренерском штабе каждый знает, чем он занимается, это видно и вне тренировочного процесса, и особенно на тренировочных полях, когда фактически задействован весь состав.

Нет такого, что кто-то простаивает, а потом включается. Все вовлечены в процесс. Если поверхностно смотреть на разницу между Де Дзерби и тренерами, которые были до него, то фактически ребята поделены на две группы и работают в два этапа: сначала первая группа, которой уделяется, предположим, час, а потом заходит вторая.

Это говорит о том, что Де Дзерби хочет лично уделять внимание каждому футболисту на поле, видеть, что каждый из них понимает, что делает, знает, где нужно находиться, в какой момент игры какой функционал выполнять.

Естественно, длина тренировочного процесса в день увеличивается до трех и более часов, поэтому для самого тренерского штаба даже с физической точки зрения это достаточно тяжелая работа. Немного другой подход, но главное, чтобы был профессионализм и чтобы в итоге после сборов был результат. Это первые зимние сборы Де Дзерби в нашем клубе, в Европе таких длинных сборов никто не проводит.

И тоже вопрос, каким образом мы войдем в продолжение чемпионата. По крайней мере у Роберто очень хороший тренерский штаб, который помогает. Постоянно рядом Дарио, который за многие годы прошел все тренировочные процессы, зимние и летние сборы, знает наш чемпионат и всячески помогает. Поддержка чувствуется. Роберто, скажем так, благодарен менеджменту клуба, что постоянно кто-то от менеджмента присутствует на тренировочных сборах, в самом тренировочном процессе, за поддержку и на поле, и вне его", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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