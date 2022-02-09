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Исправились. Заря во втором спарринге дня обыграла латвийскую Валмиеру

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане сыграли два спарринга за день

Исправились. Заря во втором спарринге дня обыграла латвийскую Валмиеру

zarya-lugansk.com

Новина українською

В среду, 9 февраля, "Заря" на сборах в Турции провела два контрольных поединка.

Утром луганчане сыграли вничью с "Локомотивом" из Узбекистана (2:2), а в вечернем матче померились силами с латвийской "Валмиерой".

Первый тайм лучше провели луганчане, забив два гола на 28 и 31 минутах (Хомченовский и Овусу).

После перерыва украинская команда несколько подсела физически, "Валмиера" один гол отыграла, но большего луганчане сопернику не позволили – 2:1 в пользу "Зари".

"Заря""Валмиера" 2:1

Голы: Хомченовский (28), Овусу (31) – (63)

"Заря": Никита Шевченко (Дмитрий Мацапура, 65), Сергей Булеца, Олег Данченко, Максим Имереков, Жуниньо, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Егор Назарина, Раймонд Овусу (Александр Гладкий, 65), Виталий Вернидуб, Шахаб.

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В статье: Заря (Луганск)
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