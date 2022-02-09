Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Исправились. Заря во втором спарринге дня обыграла латвийскую Валмиеру
Луганчане сыграли два спарринга за день
zarya-lugansk.com
В среду, 9 февраля, "Заря" на сборах в Турции провела два контрольных поединка.
Утром луганчане
Первый тайм лучше провели луганчане, забив два гола на 28 и 31 минутах (Хомченовский и Овусу).
После перерыва украинская команда несколько подсела физически, "Валмиера" один гол отыграла, но большего луганчане сопернику не позволили – 2:1 в пользу "Зари".
"Заря" – "Валмиера" 2:1
Голы: Хомченовский (28), Овусу (31) – (63)
"Заря": Никита Шевченко (Дмитрий Мацапура, 65), Сергей Булеца, Олег Данченко, Максим Имереков, Жуниньо, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Егор Назарина, Раймонд Овусу (Александр Гладкий, 65), Виталий Вернидуб, Шахаб.
Популярное сейчас
- Юношеская Лига УЕФА. Депортиво U19 - Динамо U19 2:2; пен: 2:3. Даже гол Нахера не помеха
- Обнять и плакать. Как голкипер Динамо U-19 Игнатенко привез гол в свои ворота - ВИДЕО
- Козловский: Как горячо мы болели, когда играли с москалями в мини-футбол, какие хорошие кричалки кричали. Это то, что нас объединяет
- Гусейнов – о борьбе за бронзу УПЛ: Точно не буду болеть за искусственную команду Днепр-1
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
Новости по теме
- 15:05 Украинские У Днепра-1 три победы из трех, Шахтер и Динамо не проигрывают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- 11:57 Украинские Динамо раздаёт игроков по арендам, легионеры едут в Одессу. Все зимние трансферы УПЛ
- 23:05 Украинские Днепр-1 и Заря предлагают Мариуполю компенсацию за зимние трансферы Чоботенко и Мишнева