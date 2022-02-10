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Верес - Вележ: смотреть онлайн, видеотрансляция
У ровенчан пока лишь одна победа на сборах
Фото: НК Верес
Контрольный матч, 10.02.2022
"Верес" 14:00 "Вележ"
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