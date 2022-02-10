Суркис: Ход игры с Депортиво говорит о том, что футболисты Динамо U-19 становятся мужиками

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу "Динамо" U19 над "Депортиво" в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА. Напомним, киевляне дважды проигрывали, но смогли сравнять счет и одолели команду из Ла-Коруньи в серии пенальти.

– Перед матчем мы много говорили о том, что на юношеском уровне наши всегда среди лучших, но во взрослом футболе они теряются… В чем причина?

– Надо над этим работать. Я уже недавно говорил, что нам нужно делать более конкурентоспособный чемпионат, и для этого нужно, чтобы молодые ребята где-нибудь играли. Сейчас у большой группы игроков наступит 20-летний возраст, им тоже нужно где-то играть. С теми правилами, которые ввело ФИФА – первый год до восьми футболистов, второй – до шести. Не все могут сразу попасть в первую команду, потому что с одними молодыми игроками не сделаешь команду. Но это бесценный опыт, они прошли дальше. Должны продолжать бороться, чтобы пройти как можно дальше. Я не говорю в финал или выиграть, но нужно ставить перед собой такие задачи. Там играют такие же люди.

То, что наша команда проигрывала во время встречи, дважды сравнивала счет и выиграла по пенальти, говорит о том, что ребята становятся мужиками. Это самое главное. Да, кто-то сыграл лучше, кто-то – хуже, но учитывая столь длительный перерыв и то, что это первая официальная игра, команда выглядела достойно. Думаю, что они будут только прогрессировать и в дальнейшем мы увидим еще более качественную игру.

- Как вы считаете, успех этой команды – это хорошая работа академии, тренерского штаба Игоря Костюка или другие факторы, например, то, что в Украине очень серьезно подходят к этим соревнованиям?

- Считаю, что все в комплексе, в том числе и работа Мистера, и сложившаяся в коллективе обстановка, и работа детских тренеров, и директора школы Ищенко, который собрал самую талантливую молодежь и продолжает собирать по Украине. Сегодня два легионера вышли на поле. Все это говорит о том, что вся инфраструктура работает достаточно успешно уже продолжительное время, потому что огромное количество футболистов "Динамо" Киев играет сегодня на самом высоком уровне даже в УПЛ.

Не забывайте того же Леднева, фактически пришедшего к нам в 15 лет и сегодня играющего на высоком уровне в чемпионате Венгрии. Мы надеемся, что у него там все получится. Это работа всей структуры "Динамо" Киев. Честь и хвала Сергею Мохнику, ведущему эту команду. Я уверен, что правильно выбран путь, если мы хотим, чтобы у нас сборные играли на самом высоком уровне. И все эти ребята имеют огромное будущее. Но они должны расти, работать. Поверьте мне, большая группа игроков скоро будет в первой команде. К примеру, Яцик будет продолжать работать на сборе с первой командой. Бражко уже работает, Боль тоже работает. Четыре основных игрока U19 сегодня не играли. Но, считаю, мы преуспели сегодня заслуженно, потому что ребята показали все, что могли, на футбольном поле.

Напомним, уже известны все участники 1/8 финала турнира. Кто может выпасть киевскому "Динамо", читайте здесь >>>>