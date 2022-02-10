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Обрадуется ли Максимов? Полузащитник Ворсклы досрочно возвращается из аренды

Премьер-лига
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В Бразилии не впечатлил

Обрадуется ли Максимов? Полузащитник Ворсклы досрочно возвращается из аренды

instagram.com/luizao_oficiall

UA-Футбол
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Полузащитник "Ворсклы" Луизао досрочно возвращается в полтавский клуб. Летом он был на один сезон арендован бразильским коллективом "Баия".

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Однако там впечатлить тренера ему не удалось. За полгода он выходил на поле лишь семь раз, отыграв в сумме 189 минут. "Баия" решила досрочно прекратить аренду.

Далеко не факт, что Луизао будет часто играть под крылом Максимова. После своего второго пришествия в полтавский клуб, хавбек отыграл 12 матчей, отдав лишь одну голевую передачу.

Напомним, что зимой состав "Ворсклы" пополнили Андрей Бацула, Богдан Ващук и Джоко Зайков.

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В статье: Ворскла (Полтава) Луизао
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Источник:
ФК "Баия"

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