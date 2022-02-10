"В течение двух дней должны определиться". Сергей Палкин рассказал о будущем Коноплянки

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о проблемах и возможном будущем Евгения Коноплянки.

"Сначала были проблемы в тренировочном процессе, немного после травмы он не дотягивал. Потом втянулся, нормально было, де Дзерби дал ему шанс сыграть, но дальше все пошло не в том направлении, который мы себе видели. Не в том ключе, который видел сам Коноплянка. У де Дзерби было больше требований, чем мог дать сам Женя.

Сейчас мы сели, поговорили, приняли решение, что Жене нужно сменить клуб. Поэтому он не появился на сборах, потому что варианты постоянно приходят и уходят. Он то летит в новый клуб, то остается. Думаю, что в течение следующих двух дней мы должны определиться по его новому клубу.

Надеюсь, что у нас все получится, и у Жени, в том числе", — заявил Палкин в интервью "Футбол NEWS".