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"В течение двух дней должны определиться". Сергей Палкин рассказал о будущем Коноплянки

Премьер-лига
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(1 голосов)

Все-таки Польша?

"В течение двух дней должны определиться". Сергей Палкин рассказал о будущем Коноплянки

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о проблемах и возможном будущем Евгения Коноплянки.

"Сначала были проблемы в тренировочном процессе, немного после травмы он не дотягивал. Потом втянулся, нормально было, де Дзерби дал ему шанс сыграть, но дальше все пошло не в том направлении, который мы себе видели. Не в том ключе, который видел сам Коноплянка. У де Дзерби было больше требований, чем мог дать сам Женя.

Сейчас мы сели, поговорили, приняли решение, что Жене нужно сменить клуб. Поэтому он не появился на сборах, потому что варианты постоянно приходят и уходят. Он то летит в новый клуб, то остается. Думаю, что в течение следующих двух дней мы должны определиться по его новому клубу.

Надеюсь, что у нас все получится, и у Жени, в том числе", — заявил Палкин в интервью "Футбол NEWS".

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Отметим, что сегодня мы писали о заинтересованности польского клуба в трансфере Коноплянки.

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В статье: Евгений Коноплянка Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (5)
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GRaFkiyv (Фриско)
10.02.2022 в 13:21
Ярославський збив на смерть людину у Харківській області, - ЗМІ Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поруч не було. На місці знайшли номери 0018", - зазначило джерело видання в правоохоронних органах.За словами джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, який часто сам водить авто.
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0
0
Ипать кротоф (Киев)
10.02.2022 в 13:39
То Ярославський збив, чи машина з його кортежу?
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+1
0
дедуля 64 (харьков)
10.02.2022 в 13:05
В шахтёре мало кому удаётся подтвердить квалификацию. Там "засилие" бразильцев. Если захотят - посадят на "лавку". Вспомнить хотя бы Марко Девича: - Не прижился!
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+1
-2
Caballero (DC)
10.02.2022 в 12:53
Мо' й Андрійко Миколайович в Краковію підтягнеться... Щось давно про нього не чуть.
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0
-1
Caballero (DC)
10.02.2022 в 12:52
"...ми сіли, поговорили..." БАБКИ ДАВАЙ ЖЕНІ!!! Женьку-дурку все-рівно - грати, не грати...
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0
-1


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