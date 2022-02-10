Мирча Луческу: Только в Турции болельщики соперника хорошо относились ко мне

Наставник "Динамо" Мирча Луческу, в интервью турецкому изданию, вспомнил о невероятной атмосфере на турецких стадионах.

"Только в Турции болельщики соперника хорошо относились ко мне. Когда я возглавил "Бешикташ" после "Галатасарая", болельщики "Галатасарая" аплодировали мне в первой игре на "Али Сами Ен". Я никогда не смогу этого забыть. Для меня это была невероятная атмосфера. Невероятная.

Местные болельщики хорошо знают футбол, они тесно связаны. Они хорошо следят за футболистами. Они умеют чествовать игроков. Конечно, они создавали большое давление в некоторых матчах и это положительно отразилось на борьбе команды. Я люблю турецкий футбол. Я всегда был счастлив быть частью турецкого футбола. Я горжусь своей футбольной карьерой в Турции", - заявил Мирча Луческу.

Напомним, что в Турции румынский наставник работал с двумя командами - "Галатасараем" и "Бешикташем". Оба клуба он сделал чемпионами.