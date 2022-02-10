  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мирча Луческу: Только в Турции болельщики соперника хорошо относились ко мне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирча Луческу: Только в Турции болельщики соперника хорошо относились ко мне

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник даже привел пример

Мирча Луческу: Только в Турции болельщики соперника хорошо относились ко мне

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу, в интервью турецкому изданию, вспомнил о невероятной атмосфере на турецких стадионах.

Читайте такжеЛуческу: С молодой командой Динамо мы подходили к каждому матчу с уверенностью, а Шахтер купил игроков на 50 миллионов

"Только в Турции болельщики соперника хорошо относились ко мне. Когда я возглавил "Бешикташ" после "Галатасарая", болельщики "Галатасарая" аплодировали мне в первой игре на "Али Сами Ен". Я никогда не смогу этого забыть. Для меня это была невероятная атмосфера. Невероятная.

Местные болельщики хорошо знают футбол, они тесно связаны. Они хорошо следят за футболистами. Они умеют чествовать игроков. Конечно, они создавали большое давление в некоторых матчах и это положительно отразилось на борьбе команды. Я люблю турецкий футбол. Я всегда был счастлив быть частью турецкого футбола. Я горжусь своей футбольной карьерой в Турции", - заявил Мирча Луческу.

Напомним, что в Турции румынский наставник работал с двумя командами - "Галатасараем" и "Бешикташем". Оба клуба он сделал чемпионами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Аjansspor.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.02.2022 в 13:34
Думаю, коли він був тенером Шахтаря 12 років, він сам своєю поведінкою та неадекватними коментарями здіймав негатив на себе. Мабуть (та не мабуть, а точно судячи по Зебрі) у кротів така тактика.
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
10.02.2022 в 13:30
Бедняжка какой...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...