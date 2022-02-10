Еще не конец? Десна может подать апелляцию на решение по "делу Калитвинцева"

Владислав Калитвинцев этой зимой разорвал контракт с "Десной" из-за невыплат по зарплате, а после подписал сделку с "Александрией". Черниговский клуб подавал жалобу по данному вопросу, однако УАФ заняла сторону "горожан".

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Но это еще не конец. По данным Meta-ratings, "Десна" обратилась в УАФ, запросив протокол заседания по "делу Калитвинцева". Этот документ будет изучен, после чего "северяне" могут подать официальную апелляцию.

Отметим, что зимой "Десну" покинуло шесть человек, а на сам клуб наложен трансферный бан.