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Еще не конец? Десна может подать апелляцию на решение по "делу Калитвинцева"

Премьер-лига
(1 голосов)

"Северяне" не хотят сдаваться

Еще не конец? Десна может подать апелляцию на решение по "делу Калитвинцева"

Фото: ФК Десна

UA-Футбол
Новина українською

Владислав Калитвинцев этой зимой разорвал контракт с "Десной" из-за невыплат по зарплате, а после подписал сделку с "Александрией". Черниговский клуб подавал жалобу по данному вопросу, однако УАФ заняла сторону "горожан".

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Но это еще не конец. По данным Meta-ratings, "Десна" обратилась в УАФ, запросив протокол заседания по "делу Калитвинцева". Этот документ будет изучен, после чего "северяне" могут подать официальную апелляцию.

Отметим, что зимой "Десну" покинуло шесть человек, а на сам клуб наложен трансферный бан.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.02.2022 в 13:42
Не хочуть, але доведеться.
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