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Дубль Шапаренко, шедевр Гармаша. Видео голов и обзор матча Динамо - Широки Бриег 4:1

Премьер-лига
(2 голосов)

Новая победа на сборах

Дубль Шапаренко, шедевр Гармаша. Видео голов и обзор матча Динамо - Широки Бриег 4:1

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
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В заключительном матче второго сбора киевское "Динамо" одержало уже восьмую победу в 2022-м в контрольных играх. На этот раз действующий чемпион справился с клубом "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины. "Динамовцы" забили по голу в каждом из таймов, а после перерыва пропустили после обидной ошибки Боля в своей штрафной.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) 4:1
Голы: Шапаренко 16 (пен.), Гармаш 35, Ванат 48, Шапаренко 81 - Мужан 67 (пен.)

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В статье: Динамо (Киев) Широки Бриег (Босния и Герцоговина)
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