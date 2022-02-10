Дубль Шапаренко, шедевр Гармаша. Видео голов и обзор матча Динамо - Широки Бриег 4:1

В заключительном матче второго сбора киевское "Динамо" одержало уже восьмую победу в 2022-м в контрольных играх. На этот раз действующий чемпион справился с клубом "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины. "Динамовцы" забили по голу в каждом из таймов, а после перерыва пропустили после обидной ошибки Боля в своей штрафной.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) 4:1

Голы: Шапаренко 16 (пен.), Гармаш 35, Ванат 48, Шапаренко 81 - Мужан 67 (пен.)