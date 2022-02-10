Кривцов: Через недельку перейдем к упражнениям в бассейне, а затем придется заново учиться ходить

Защитник " Шахтера " Сергей Кривцов рассказал о своей травме, процессе реабилитации и возвращении в общую группу.

– Каковы прогнозы восстановления, когда сможешь начать тренироваться?

– Я уже тренируюсь, но пока что не в общей группе. Сейчас в основном выполняю упражнения на восстановление мышц, которые атрофировались, после того как я надел гипс и не мог ступать на ногу. Хожу в специальном "сапоге" и немного нагружаю стопу. Думаю, через недельку перейдем к упражнениям в бассейне, а затем придется заново учиться ходить.

– Во время первого сбора ты индивидуально тренировался с физиотерапевтами в Святошино…

– Были упражнения для поддержания сердечно-сосудистой системы, разработки атрофированных мышц и стопы. Нога полтора месяца находилась в гипсе, и теперь нужно восстанавливать взаимодействие между связками и мышцами.

– Какие процедуры проходишь сейчас?

– Электростимуляцию – процесс сокращения мышцы током. Это дает прилив крови, чтобы мышца быстрее восстанавливалась и росла в объеме. Подобную процедуру полезно делать и на здоровой ноге – небольшая помощь моему организму.

– Параллельно есть тренировки для верхней части тела?

– Конечно, после снятия гипса уже можно тренировать все тело: пресс, спину и плечевой пояс. У меня с физиотерапевтом по две тренировки в день. Утренняя идет три часа, и там время уделяется процедурам, а вечернее занятие – полноценное в зале.

– Психологически проще заниматься на поле с мячом, чем по три часа в зале?

– Безусловно, я всегда говорил, что травмированные работают больше, занимаются дольше, и это намного скучнее, чем с мячом. Но в футболе без травм – нереально, буду стараться восстановиться как можно быстрее.