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Буяльский: На сборах команды играют против нас с двойной самоотдачей

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Динамо рассказал, как проходят зимние сборы команды

Буяльский: На сборах команды играют против нас с двойной самоотдачей

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский рассказал об особенностях работы команды на сборах и впечатлениях от проведенных контрольных встреч.

- Виталий, за два сбора "Динамо" провело уже большое количество контрольных матчей. Какой запомнился тебе больше всего?

- Наверное, на втором сборе это игра против "Лудогорца". Эта команда обучена, хорошо играет с мячом. Было интересно с ними встретиться. К тому же, матч прошел вечером и погода была хорошая – без сильного солнца и ветра. Пока это был самый интересный соперник.

- "Динамо" обыграло "Лудогорець" визуально легко – со счетом 4:1. Было ли легко на самом деле?

- Это только визуально так кажется. Мы выполнили на поле то, что требовал от нас тренер, поэтому получилось победить.

- Похожи ли спарринг-партнеры по стилю игры на команды из чемпионата Украины?

- Нет, соперники на сборах играют совсем по-другому. В чемпионате команды против нас обычно действуют от обороны, а на сборах соперники и атакуют, и обороняются. Поэтому противостоять им интереснее.

- Сейчас тренировки носят более тактический характер?

- Да, мы в первую очередь наигрываем взаимопонимание и комбинации, чтобы понимать, как действовать в той или иной ситуации, подстраиваться друг под друга и принимать правильные решения в игре.

- Мирча Луческу в матчах на сборах пробует различные комбинации игроков на всех позициях.

- Вариаций было очень много, особенно на первых сборах. Играли и молодые игроки, и более опытные. В официальных матчах все может случиться, кто-то из основы может пропускать игру. Поэтому каждый футболист команды должен понимать, как действовать в той или иной позиции, с тем или иным партнером.

- На правах опытного игрока, помогаешь и подсказываешь молодым ребятам?

- Обычно больше подсказывает главный тренер, ведь он видит игру со стороны. А мы на поле уже больше требуем, чем подсказываем (улыбается).

- Чувствуется, что даже в товарищеских матчах соперники по-особенному настраиваются на именитого соперника?

- Конечно, ощущается, что на сборах команды играют против нас с двойной самоотдачей, потому что хотят проверить свои силы, проявить себя перед главным тренером. А нам, можно сказать, немного тяжелее, ведь у нас серьезные нагрузки – по две тренировки в день, регулярные игры. Поэтому нужно играть не с эмоциями, а с холодной головой.

- Как проводишь свободное время вдали от дома?

- В PlayStation я не играю (улыбается). На сборах особо нет свободного времени – у нас по две тренировки. После первого занятия идешь в номер, отдыхаешь, готовишься ко второй тренировке. А после второй – восстановительные процедуры, бассейн, массажи, чтобы подойти к следующему дню более свежим. Так и проходят все сборы. Только когда приезжаем на выходные в Киев, можно уделить немного времени семье.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Savage0059 (Kyiv)
10.02.2022 в 18:24
С восьмерной, блин! У них такие же сборы, как и у вас!
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0
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ascent (Луксор)
10.02.2022 в 18:12
Да они и знать не знают о Великом клюбе....
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
10.02.2022 в 18:09
Какие команды? Сборные соседних дворов?
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0
-1


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