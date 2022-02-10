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Днепр-1 близок к подписанию сенегальского опорника из Реймса
Дион Лопи уже на подходе к Днепру
playmakerstats.com
В начале текущей недели журналист Игорь Цыганык сообщал о том, что "
Несколько пролил свет на данный трансфер канал "ТаТоТаке", который назвал имя футболиста.
Речь идет о 20-летнем опорнике "Реймса" Дионе Лопи.
Отмечается, что трансфер еще не закрыт, но клубы очень близки к подписанию соглашения.
Лопи – сенегалец, где и воспитывался в академии клуба "Осло Дакар". В "Реймс" перешел летом 2020 года, где сначала играл за молодежную команду.
В нынешнем сезоне стал игроком первой команды – в Лиге 1 проел 13 матчей без результативных действий.
Имеет опыт выступлений за молодежные сборные Сенегала разных возрастов.
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