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Днепр-1 близок к подписанию сенегальского опорника из Реймса

Премьер-лига
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Дион Лопи уже на подходе к Днепру

Днепр-1 близок к подписанию сенегальского опорника из Реймса

playmakerstats.com

Новина українською

В начале текущей недели журналист Игорь Цыганык сообщал о том, что "Днепр-1" намерен подписать опорного полузащитника из французской Лиги 1. При этом источник не назвал имя потенциального новичка днепрян.

Несколько пролил свет на данный трансфер канал "ТаТоТаке", который назвал имя футболиста.

Речь идет о 20-летнем опорнике "Реймса" Дионе Лопи.

Отмечается, что трансфер еще не закрыт, но клубы очень близки к подписанию соглашения.

Лопи – сенегалец, где и воспитывался в академии клуба "Осло Дакар". В "Реймс" перешел летом 2020 года, где сначала играл за молодежную команду.

В нынешнем сезоне стал игроком первой команды – в Лиге 1 проел 13 матчей без результативных действий.

Имеет опыт выступлений за молодежные сборные Сенегала разных возрастов.

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В статье: Реймс СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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