По переходам видно, кто нацелен на чемпионство. Эксперт – об интриге в УПЛ

Известный тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук, который 10 февраля отмечает 61-й день рождения, оценил состояние дел в чемпионате Украины и сделал свой прогноз на борьбу за чемпионство в Премьер-лиге.

- Уровень чемпионата Украины, если прислушаться к мнению разных специалистов - не очень. Есть жесткие высказывания, а есть и мягкие. Вот некоторые их них. Блохин: "Уровень украинской Премьер-лиги упал – мне ее неинтересно смотреть". Петраков: "Я не хочу обидеть наш чемпионат, но его уровень упал". Малиновский: "УПЛ и Серия А – это другой мир. Сейчас УПЛ - это не уровень".

- Все помнят, какой чемпионат был до 2014 года, на приличном уровне. К нам приезжали очень качественные легионеры, и за счет них поднимался уровень украинского футбола. Все поменялось с началом военных событий. Пошел отток приезжих футболистов, а наши молодые доморощенные не готовы играть на высоком уровне. Сейчас, конечно же, он упал и заметно. Есть объективные причины. Прежде всего, непростая экономическая обстановка, никто в воюющею страну не хочет вкладывать деньги. Потом пандемия за последние два года сыграла отрицательную роль. К тому же раньше у нас был олигархический футбол, который держался за счет богатых людей. Некоторые отказались от этой идеи, потерялись самобытные команды. Сейчас только "Шахтер" может себе позволить покупать легионеров, тратя за троих около 50 миллионов евро. Другие клубы этого не могут позволить. Но есть и плюсы. Наша молодежная сборная под руководством Петракова стала чемпионом мира, а это 20 человек. Пришло их время заявить о себе в этом году, и мы надеемся на эту волну, что они поднимут наш футбол.

- Низкий уровень чемпионата вылился в провальный сезон наших команд в еврокубках. Особенно "Шахтер" и "Динамо" очень огорчили слабым результатом.

- Кажется, что сама борьба за еврокубки интереснее, чем сами еврокубки. Нужно сказать, не повезло с жеребьевкой ни киевлянам, ни донетчанам.

- Но "Шахтер" обязан был минимум занять третье место в группе и опередить "Шериф"?

- Здесь было пренебрежение к сопернику, простая недооценка, особенно мы это увидели в первом матче. И забыли, что Вернидуб хорошо знает украинский футбол, изучил за время своей работы "Шахтер". У него всегда команды эмоциональные, агрессивные способные отбирать очки у грандов, что и делалось не раз, когда он работал в "Заре".

- Какие команды и игроков можно выделить в осенней части сезона?

- Есть команды приятно удивившие. Отдельные игры "Зари", хорошо показала себя "Ворскла", особенно в матче с "Шахтером", где они в первом тайме переиграли "горняков". Если бы не удаление у полтавчан, то вряд ли бы "Шахтер" добыл победу. Достойно смотрится "Александрия", хотя по окончания прошлого сезона многие ведущие игроки покинули команду, и ожидалось, что они "посыпятся". Понравился "Днепр-1", вместе с командой раскрыл свой талант главный тренер Йовичевич. Есть и отдельные игроки, которые порадовали. Тот же Довбык. Может вырасти в сильного футболиста Пихаленок, он лидер в "Днепре-1" и в скором времени может быть таковым и в сборной. Нужно отметить вратаря Ризныка из "Ворсклы", сильно прибавил. Будущее за Шапаренко из "Динамо" и Мудрыка из "Шахтера".

- Но нужно признать, наш чемпионат топчется на месте. Это чемпионат двух команд "Динамо" и "Шахтера". У динамовцев проблемы с нападающим и парой центральных защитников. У "горняков" похожие проблемы в защите. Если в чемпионате у них эти проблемы не видны, то в еврокубках они на поверхности.

- Начнем с "Динамо". Есть положительный момент, что с приходом Луческу удалось наладить дисциплину в команде, которая четко просматривается на поле. Именно за счет дисциплины удалось выиграть чемпионат и Кубок. Чего стоит только дисциплинированность Гармаша, и это говорит о многом. По его поведению мы можем определить, что команда абсолютно управляема. Но на этом позитив закончился. Рано или поздно на первый план выходит качество. И здесь есть проблемы. Два молодых защитника - Забарный и Сирота - в ключевых играх часто ошибаются, им раздали заранее авансы, но в матчах Лиги чемпионов видны большие огрехи. Тому же Забарному еще очень много расти. Часто соперники ищут его слабинку и опытные нападающие забивают из-под него.

Также "Динамо" фактически уже в течение долгого периода играет без нападающих. При Луческу купили Шкурина, Рамиреса, Кулача но все это в холостую. Это ошибка тренерского штаба, ибо они их приглашали. Нужно больше внимания обращать на U-19, где есть хорошие нападающие.

"Шахтер", посчитав провальным выступление команды под руководством Каштру, пригласил нового тренера итальянца Де Дзерби, не зная до конца его возможности. Но с первых матчей стало понятно, что он еще не готов к серьезным испытаниям, к тому же его сплошные эксперименты, загнали его в тупик. Как пример матч с "Шерифом". Команда ведет 1:0, есть возможность добыть в Лиге чемпионов первую победу, и положить в копилку драгоценные баллы. И тут он делает необдуманный шаг, выпуская за пять минут вратаря. А Вернидуб пошел ва-банк поставил третьего нападающего, Де Дзерби не изменил тактику, продолжая играть на встречных курсах. Зачем рисковать, если ты выигрываешь. Поменяй тактику, сыграй гибче и больше думай о результате клуба, а не о собственных амбициях.

Пока в работе Де Дзерби не видно быстрых улучшений, хотя почерк игры и направление мысли видны. Контроль мяча ради контроля в среднем темпе – это не новое. Еще одной болевой точкой в команде является центр обороны. Практически зеркальные проблемы с "Динамо". Единственно в пользу "Шахтера" уровень футболистов выше, чем у их главного конкурента, а индивидуальное мастерство бразильцев сильнее.

- Тогда кто претендент на чемпионство?

- Небольшое преимущество имеет "Шахтер". Но это расстояние вытянутой руки, одна игра между собой может все поменять. И еще. Если "Шахтер" покупает игроков, последние приобретения Нерес и Тобиас, то "Динамо" продает основного Миколенко. Кто-то усиливается, а кто-то теряет! По переходам видно, какая команда нацелена на чемпионство.