Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С обороной нужно что-то делать. Верес пропустил три гола от боснийского Вележа
Очередное поражение ровенчан на сборах
nkveres.com
В четверг, 10 февраля, на сборах в Турции
Первый тайм украинская команда откровенно провалила – Вележ при попустительстве обороны Вереса забил два гола.
Со старта второго тайма Юрий Вирт выпустил на поле сразу десять свежих футболистов и это несколько оживило игру.
Уже через три минуты после начала тайма Верес с пенальти отыграл один мяч, а еще через сеь минут ровенчане сравняли счет.
Правда, ничейный счет в матче тоже не продержался долго. Займович, который в составе боснийского клуба вышел на замену в перерыве, снова вывел вперед Вележ. В итоге, матч так и закончился со счетом 2:3.
Следующий спарринг Верес проведет 12 февраля с Черноморцем в рамках турнира Winter Cup 2022.
Верес (Украина) — Вележ (Босния и Герцеговина) 2:3
Голы: Дахновский (49, с пенальти), Панасенко (56) — (16), (19), (67)
Верес: Ющишин, Савошко (Солдат, 46), Гук (Гончаренко, 46), Махнев (Мирошник, 46), Данилюк (Маргарян,46), Петько (Кучеров, 46), Полюлях (Крейда, 46), Кобак (Г.Пасич, 46), Гечев (Дахновский,46), Сергийчук (Панасенко,46), Гайдучик (Брук, 46).
Популярное сейчас
- Заявление DCH: Пешехода сбил один из сотрудников, Ярославский улетел в Лондон на встречу с семьей
- Динамо закрывает второй сбор разгромной победой
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- У Днепра-1 три победы из трех, Шахтер и Динамо не проигрывают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу