С обороной нужно что-то делать. Верес пропустил три гола от боснийского Вележа

В четверг, 10 февраля, на сборах в Турции Верес провел спарринг с клубом Вележ из Боснии и Герцеговины.

Первый тайм украинская команда откровенно провалила – Вележ при попустительстве обороны Вереса забил два гола.

Со старта второго тайма Юрий Вирт выпустил на поле сразу десять свежих футболистов и это несколько оживило игру.

Уже через три минуты после начала тайма Верес с пенальти отыграл один мяч, а еще через сеь минут ровенчане сравняли счет.

Правда, ничейный счет в матче тоже не продержался долго. Займович, который в составе боснийского клуба вышел на замену в перерыве, снова вывел вперед Вележ. В итоге, матч так и закончился со счетом 2:3.

Следующий спарринг Верес проведет 12 февраля с Черноморцем в рамках турнира Winter Cup 2022.

Верес (Украина) — Вележ (Босния и Герцеговина) 2:3

Голы: Дахновский (49, с пенальти), Панасенко (56) — (16), (19), (67)

Верес: Ющишин, Савошко (Солдат, 46), Гук (Гончаренко, 46), Махнев (Мирошник, 46), Данилюк (Маргарян,46), Петько (Кучеров, 46), Полюлях (Крейда, 46), Кобак (Г.Пасич, 46), Гечев (Дахновский,46), Сергийчук (Панасенко,46), Гайдучик (Брук, 46).