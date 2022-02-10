Спарринг Ингульца с польским клубом закончился массовой потасовкой

Петровский Ингулец в четверг, 10 февраля, на сборах в Турции провел контрольный матч с польским клубом Медзь.

Поединок, несмотря на товарищеский статус, получился вполне себе боевым.

В первом тайме активнее выглядели поляки, а во втором тайме уже украинская команда больше играла в атаку. Впрочем, хотя бы на один гол команды не наиграли - ничья 0:0.

Наиболее интересные события приключились в концовке матча - за 10 минут до конца игры на поле возник конфликт между Ильей Цурканом и Йенсом Гаммелби. Стычка переросла в глобальную - на разборки на поле выбежали полные составы обеих команд вместе с тренерскими штабами.

Впрочем, потушили конфликт довольно быстро – судья даже дал доиграть игру, в концовке которой ничего особо интересного не происходило.

Ингулец – Медзь (Польша) 0:0

Ингулец (стартовый состав): Кучер, Полегенько, Жоао Алвес, Сакив, Клименко, Запорожец, Шишка, Мандриченко, Антви, Ситало