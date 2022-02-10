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Спарринг Ингульца с польским клубом закончился массовой потасовкой
Больше толкались, чем играли
inhulets.com
Петровский
Поединок, несмотря на товарищеский статус, получился вполне себе боевым.
В первом тайме активнее выглядели поляки, а во втором тайме уже украинская команда больше играла в атаку. Впрочем, хотя бы на один гол команды не наиграли - ничья 0:0.
Наиболее интересные события приключились в концовке матча - за 10 минут до конца игры на поле возник конфликт между Ильей Цурканом и Йенсом Гаммелби. Стычка переросла в глобальную - на разборки на поле выбежали полные составы обеих команд вместе с тренерскими штабами.
Впрочем, потушили конфликт довольно быстро – судья даже дал доиграть игру, в концовке которой ничего особо интересного не происходило.
Ингулец – Медзь (Польша) 0:0
Ингулец (стартовый состав): Кучер, Полегенько, Жоао Алвес, Сакив, Клименко, Запорожец, Шишка, Мандриченко, Антви, Ситало
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