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Палата споров УАФ перенесла рассмотрение дела Калитвинцева на начало марта

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Дело принимает затяжной характер

Палата споров УАФ перенесла рассмотрение дела Калитвинцева на начало марта

Новина українською

Палата по разрешению споров УАФ на данный момент не приступала к рассмотрению скандального "дела Владислава Калитвинцева", который в одностороннем порядке разорвал контракт с черниговской "Десной" из-за долгов по зарплате.

По информации Meta-ratings, на заседании Палаты, состоявшемся 9 февраля, этот вопрос не обсуждался. Дело бывшего игрока "Десны" отложено до следующего заседания. Оно состоится в начале марта. Впрочем, быстрого решения в этом вопросе ожидать не стоит.

"Материала по делу собрано много. С большой вероятностью, потребуется даже не одно заседание, чтобы вынести вердикт", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, "Десна" обратилась с жалобой на своего бывшего футболиста Владислава Калитвинцева, который покинул команду Александра Рябоконя и подписал соглашение с "Александрией".

При этом 27 января комитет по вопросам статуса и трансферам футболистов УАФ вынес решение, согласно которому "Александрии" было разрешено заявить Владислава Калитвинцева за свою команду на сезон-2021/2022.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия УАФ
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (6)
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ascent (Луксор)
10.02.2022 в 20:14
Если каждый футболист, при задержке в 4 месяца, будет уходить из команды и не выполнять контракт, то мы к концу сезона и 10 команд не насчитаем....
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0
-1
ratio (Дн-жинск)
10.02.2022 в 21:07
Вообще-то согласно правилам УЕФА уже после 3х имеет полное право разрывать в одностороннем . В почившем Днепре была такая история с бразильцем
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0
0
НикНиколаев (Минск)
10.02.2022 в 19:58
Интересно, на основании каких и чьих хотелок разрешили Александрии подписать игрока? Чудеса. А теперь что, раз «Казань наша, так не отдавать же ее обратно?»
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+1
-1
Plagin (Prad)
10.02.2022 в 20:09
Ти розберись трохи в цьому питанні. Офіційний дозвіл дала УАФ. А в тебе принцип такий - забіг, пукнув, побіг далі.
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+1
-2
НикНиколаев (Минск)
10.02.2022 в 20:23
И что не так я спросил? Комитет по вопросам трансферов и статуса УАФ дал разрешение, а палата по разрешению споров, опять же УАФ, ещё не рассматривала дело. А если палата признаёт правоту Десны? Выходит, чтобы не заплелся ум за разум в УАФ, ей надо становиться на сторону комитета. Хотя, о чем я, пример с Повышением в классе Вереса вместо той же Десны во многом показателен. И кто тут пукнул?
+1
-1
Zloy Pingvin
10.02.2022 в 19:25
Как всегда цирк... Наш футбол умеет удивлять, только не на поле...
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+1
0


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