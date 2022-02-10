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Палата споров УАФ перенесла рассмотрение дела Калитвинцева на начало марта
Дело принимает затяжной характер
Палата по разрешению споров УАФ на данный момент не приступала к рассмотрению скандального "дела Владислава Калитвинцева", который в одностороннем порядке разорвал контракт с черниговской "
По информации Meta-ratings, на заседании Палаты, состоявшемся 9 февраля, этот вопрос не обсуждался. Дело бывшего игрока "Десны" отложено до следующего заседания. Оно состоится в начале марта. Впрочем, быстрого решения в этом вопросе ожидать не стоит.
"Материала по делу собрано много. С большой вероятностью, потребуется даже не одно заседание, чтобы вынести вердикт", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, "Десна" обратилась с жалобой на своего бывшего футболиста Владислава Калитвинцева, который покинул команду Александра Рябоконя и подписал соглашение с "Александрией".
При этом 27 января комитет по вопросам статуса и трансферам футболистов УАФ вынес решение, согласно которому "Александрии"
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