Палата споров УАФ перенесла рассмотрение дела Калитвинцева на начало марта

Палата по разрешению споров УАФ на данный момент не приступала к рассмотрению скандального "дела Владислава Калитвинцева", который в одностороннем порядке разорвал контракт с черниговской " Десной " из-за долгов по зарплате.

По информации Meta-ratings, на заседании Палаты, состоявшемся 9 февраля, этот вопрос не обсуждался. Дело бывшего игрока "Десны" отложено до следующего заседания. Оно состоится в начале марта. Впрочем, быстрого решения в этом вопросе ожидать не стоит.

"Материала по делу собрано много. С большой вероятностью, потребуется даже не одно заседание, чтобы вынести вердикт", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, "Десна" обратилась с жалобой на своего бывшего футболиста Владислава Калитвинцева, который покинул команду Александра Рябоконя и подписал соглашение с "Александрией".