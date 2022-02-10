Минай добыл свою первую победу на турецком сборе

Минай провёл свой очередной спарринг на турецких сборах. В четверг, 10 февраля, закарпатцы сыграли с грузинским клубом Дила.

Закарпатцы начали довольно активно, включив высокий прессинг, и такая тактика дала результат – после нескольких созданных моментов Минай открыл счет – отличился игрок на просмотре.

Впрочем, "Дила" сравняла фактически следующей атаке – нападающий грузин расстрелял ворота Пенькова головой практически с метра.

После перерыва Минай опять добавил в движении, создал пару неплохих моментов и в итоге, вырвал победу – победный гол забил Месхи. 2:1 – первая победа Миная на турецких сборах.

Следующий товарищеский матч Минай проведет 17 февраля –с датским «Брабрандтом».

Минай – Дила (Гори, Грузия) 2:1

Голы Миная: игрок на просмотре, Месхи