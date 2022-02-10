  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай добыл свою первую победу на турецком сборе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай добыл свою первую победу на турецком сборе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Закарпатцы обыграли грузинскую Дилу

Минай добыл свою первую победу на турецком сборе

Фото: ФК Минай

Новина українською

Минай провёл свой очередной спарринг на турецких сборах. В четверг, 10 февраля, закарпатцы сыграли с грузинским клубом Дила.

Закарпатцы начали довольно активно, включив высокий прессинг, и такая тактика дала результат – после нескольких созданных моментов Минай открыл счет – отличился игрок на просмотре.

Впрочем, "Дила" сравняла фактически следующей атаке – нападающий грузин расстрелял ворота Пенькова головой практически с метра.

После перерыва Минай опять добавил в движении, создал пару неплохих моментов и в итоге, вырвал победу – победный гол забил Месхи. 2:1 – первая победа Миная на турецких сборах.

Следующий товарищеский матч Минай проведет 17 февраля –с датским «Брабрандтом».

Минай – Дила (Гори, Грузия) 2:1

Голы Миная: игрок на просмотре, Месхи

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...