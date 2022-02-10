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Динамо вернулось в Киев. Игроки получили два дня выходных
Второй сбор завершен
fcdynamo.com
После заключительного контрольного матча на втором зимнем сборе против "Широки Бриег" (4:1) делегация киевского "
Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня.
Вылет на третий сбор в Турцию запланирован на утро воскресенья, 13 февраля. Продлится третий подготовительный этап до 22 февраля. Это будет завершающий этап подготовки подопечных Мирчи Луческу ко второй части сезона.
Как уже сообщалось, в рамках третьего сбора планируется проведение пяти спаррингов.
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