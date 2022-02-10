Динамо вернулось в Киев. Игроки получили два дня выходных

После заключительного контрольного матча на втором зимнем сборе против "Широки Бриег" (4:1) делегация киевского " Динамо " вернулась из турецкой Анталии в Киев. Самолет с динамовцами приземлился в аэропорту "Борисполь" вечером, поэтому игроки разъехались сразу по домам.

Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня.

Вылет на третий сбор в Турцию запланирован на утро воскресенья, 13 февраля. Продлится третий подготовительный этап до 22 февраля. Это будет завершающий этап подготовки подопечных Мирчи Луческу ко второй части сезона.

Как уже сообщалось, в рамках третьего сбора планируется проведение пяти спаррингов.