  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо вернулось в Киев. Игроки получили два дня выходных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо вернулось в Киев. Игроки получили два дня выходных

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй сбор завершен

Динамо вернулось в Киев. Игроки получили два дня выходных

fcdynamo.com

Новина українською

После заключительного контрольного матча на втором зимнем сборе против "Широки Бриег" (4:1) делегация киевского "Динамо" вернулась из турецкой Анталии в Киев. Самолет с динамовцами приземлился в аэропорту "Борисполь" вечером, поэтому игроки разъехались сразу по домам.

Тренерский штаб предоставил футболистам два выходных дня.

Вылет на третий сбор в Турцию запланирован на утро воскресенья, 13 февраля. Продлится третий подготовительный этап до 22 февраля. Это будет завершающий этап подготовки подопечных Мирчи Луческу ко второй части сезона.

Как уже сообщалось, в рамках третьего сбора планируется проведение пяти спаррингов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...