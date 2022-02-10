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Луческу: Я не могу получить больших звезд из-за финансовых проблем в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч рассказал о том, что киевляне рассчитывают на своих воспитанников

Луческу: Я не могу получить больших звезд из-за финансовых проблем в Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу высказался о трансферной политике киевского клуба.

"Многие команды набирают игроков из-за рубежа. Но большое количество зарубежных трансферов блокирует путь для молодых игроков, воспитанников клубов.

Мы пытаемся справиться с теми молодыми талантами, которые есть у нас. Я не могу получить больших звезд из-за финансовых проблем в клубе. Но пока с командой все в порядке.

Хочу, чтобы эта стабильность продолжалась. Верю, что "Динамо" с каждым годом будет только лучше", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ajansspor

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Комментарии (9)
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alex.belogubko (одесса)
10.02.2022 в 22:49
у вас куда не плюнь Звезда --куда вы их девать будете -скамейка не резиновая
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
10.02.2022 в 22:44
Нищеброды опзжешные
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0
0
Unselfish (Столица)
10.02.2022 в 22:03
Интересно, а источник кто?
Ответить
0
0
unnamed (Cape May)
10.02.2022 в 21:51
Луческу пытается наладить хоть какое-то подобие современной клубной работы в ДК. Не стесняется продавать игроков и не держит любой ценой.
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0
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
10.02.2022 в 22:07
Ну Супрягу він явно перетримав...
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0
-2
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zloyded (Киев)
10.02.2022 в 22:32
Нічого не плутаєте? Він скільки йому шансів давав, сподівався... і це називаєте перетримав? А типу за ним черга стояла Не смішіть своєю писаниною
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
10.02.2022 в 21:49
Продавать молодежь и финансовых проблем не будет
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0
-2
prostors (Вольногорск)
10.02.2022 в 22:31
Продавать за кусок мыла?
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0
-1
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zloyded (Киев)
10.02.2022 в 22:33
На базар вывезти? Должен еще спрос быть, а играть кто будет?! Вы уже определитесь или как...
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+1
0


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