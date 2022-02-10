Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Я не могу получить больших звезд из-за финансовых проблем в Динамо
Коуч рассказал о том, что киевляне рассчитывают на своих воспитанников
fcdynamo.kiev.ua
Наставник "
"Многие команды набирают игроков из-за рубежа. Но большое количество зарубежных трансферов блокирует путь для молодых игроков, воспитанников клубов.
Мы пытаемся справиться с теми молодыми талантами, которые есть у нас. Я не могу получить больших звезд из-за финансовых проблем в клубе. Но пока с командой все в порядке.
Хочу, чтобы эта стабильность продолжалась. Верю, что "Динамо" с каждым годом будет только лучше", - сказал Луческу.
Популярное сейчас
- Полиция вызывает Ярославского на допрос. УП сообщает, что он вылетел в Лондон
- "В течение двух дней должны определиться". Сергей Палкин рассказал о будущем Коноплянки
- Динамо закрывает второй сбор разгромной победой
- Новый фулбек для Днепра-1, Карпаты подписали экс-игрока Полесья. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО