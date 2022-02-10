Луческу: Я не могу получить больших звезд из-за финансовых проблем в Динамо

Наставник " Динамо " Мирча Луческу высказался о трансферной политике киевского клуба.

"Многие команды набирают игроков из-за рубежа. Но большое количество зарубежных трансферов блокирует путь для молодых игроков, воспитанников клубов.

Мы пытаемся справиться с теми молодыми талантами, которые есть у нас. Я не могу получить больших звезд из-за финансовых проблем в клубе. Но пока с командой все в порядке.

Хочу, чтобы эта стабильность продолжалась. Верю, что "Динамо" с каждым годом будет только лучше", - сказал Луческу.