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На голы не наиграли. Александрия расписала ничью с Тоболом
fco.com.ua
В четверг, 10 февраля,
Украинская команда владела некоторым преимуществом, но до угроз воротам дело доходило очень нечасто. В итоге, закономерная ничья 0:0.
Следующий поединок в рамках учебно-тренировочного сбора команда Юрия Гуры проведет 13 февраля против ФК Торпедо (Грузия).
Александрия - Тобол (Казахстан) 0:0
Александрия: Билык, Бабогло, Калюжный, Спинелли, Третьяков (К), Мирошниченко, Калитвинцев, Дришлюк, Демченко, Цуриков, Бондаренко
Запасные: Горох, Мельник, Белошевский, Мустафаев, Сытников, Андрейчук, Устименко
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