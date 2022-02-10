На голы не наиграли. Александрия расписала ничью с Тоболом

В четверг, 10 февраля, Александрия провела свой очередной спарринг н сборах в Турции. Соперником горожан был Тобол из Казахстана.

Украинская команда владела некоторым преимуществом, но до угроз воротам дело доходило очень нечасто. В итоге, закономерная ничья 0:0.

Следующий поединок в рамках учебно-тренировочного сбора команда Юрия Гуры проведет 13 февраля против ФК Торпедо (Грузия).

Александрия - Тобол (Казахстан) 0:0

Александрия: Билык, Бабогло, Калюжный, Спинелли, Третьяков (К), Мирошниченко, Калитвинцев, Дришлюк, Демченко, Цуриков, Бондаренко

Запасные: Горох, Мельник, Белошевский, Мустафаев, Сытников, Андрейчук, Устименко