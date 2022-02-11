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Палкин: Брентфорд предлагал за Мудрика 15 млн евро, но Михаил позиционирует себя намного сильнее

Премьер-лига
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Гендиректор горняков говорит о том, что Мудрик сам не захотел переходит в этот клуб

Палкин: Брентфорд предлагал за Мудрика 15 млн евро, но Михаил позиционирует себя намного сильнее

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, что английский "Брентфод" предлагал за хавбека горняков Михаила Мудрика 12-15 миллионов евро.

"Да, "Брентфорд" действительно интересовался. Сперва 12 миллионов предложение, потом 15 миллионов. Нет такого, что Михаил рвется в "Брентфорд" с немыслимой силой.

Он понимает, что сейчас нашел нужного тренера, который даст ему дорогу в серьезный европейский футбол. Я понимаю, что это АПЛ, но Мудрик, думаю, мечтает о топовом клубе.

Он себя позиционирует намного сильнее, чем "Брентфорд", - сказал Палкин.

Напомним, что на данный момент в турнирной таблице АПЛ "Брентфорд" занимает 14-м место.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Брентфорд Михаил Мудрик
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.02.2022 в 00:51
Ага, один такой "позиционер" уже в Сампдории обосрался. Теперь мечтает обосраться ещё и в Реале.
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