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Палкин: Брентфорд предлагал за Мудрика 15 млн евро, но Михаил позиционирует себя намного сильнее
Гендиректор горняков говорит о том, что Мудрик сам не захотел переходит в этот клуб
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, что английский "
"Да, "Брентфорд" действительно интересовался. Сперва 12 миллионов предложение, потом 15 миллионов. Нет такого, что Михаил рвется в "Брентфорд" с немыслимой силой.
Он понимает, что сейчас нашел нужного тренера, который даст ему дорогу в серьезный европейский футбол. Я понимаю, что это АПЛ, но Мудрик, думаю, мечтает о топовом клубе.
Он себя позиционирует намного сильнее, чем "Брентфорд", - сказал Палкин.
Напомним, что на данный момент в турнирной таблице АПЛ "Брентфорд" занимает 14-м место.
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