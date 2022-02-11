Палкин: Брентфорд предлагал за Мудрика 15 млн евро, но Михаил позиционирует себя намного сильнее

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, что английский " Брентфод " предлагал за хавбека горняков Михаила Мудрика 12-15 миллионов евро.

"Да, "Брентфорд" действительно интересовался. Сперва 12 миллионов предложение, потом 15 миллионов. Нет такого, что Михаил рвется в "Брентфорд" с немыслимой силой.

Он понимает, что сейчас нашел нужного тренера, который даст ему дорогу в серьезный европейский футбол. Я понимаю, что это АПЛ, но Мудрик, думаю, мечтает о топовом клубе.

Он себя позиционирует намного сильнее, чем "Брентфорд", - сказал Палкин.