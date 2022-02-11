  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. И процитировал Канта. Селезнев рассказал, почему перестал думать о бомбардирском рекорде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И процитировал Канта. Селезнев рассказал, почему перестал думать о бомбардирском рекорде

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

"Слишком много вылилось"

И процитировал Канта. Селезнев рассказал, почему перестал думать о бомбардирском рекорде

fcminaj.com

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал, почему перестал думать о бомбардирском рекорде, извинился за свое поведение и даже процитировал известного немецкого философа.

Читайте также"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс" - Минай представил репортаж о Селезневе-боксере

"Я уже не думаю о рекорде! На меня столько вылилось... Я сейчас не читаю ни газет, ни Интернет – ничего не читаю.

Я уже не реагирую на СМИ. До этого я не реагировал, но если взять... Есть такая цитата у Иммануила Канта: "Есть звездное небо надо мной и моральный закон во мне". Я больше не буду реагировать – хочу извиниться перед всеми, что был так импульсивен, эмоционален. Не хочу больше ничего говорить", - заявил Евгений в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Отметим, что до бомбардирского рекорда Евгению осталось забить семь голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vadooo (Слатино)
11.02.2022 в 12:48
Лжет. Спит и видит этот рекорд.
Ответить
0
0
karpatoman (Львів)
11.02.2022 в 12:45
Від Кєнта до Канта. Прогрес, однако.
Ответить
+1
0
avatar
K-Spirit (Киев)
11.02.2022 в 12:35
Не Кантовать
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
11.02.2022 в 12:31
"більше нічого не буду казати, а як забуду, то знову буду"
Ответить
+1
0
Матч Футболович
11.02.2022 в 12:30
"не буду читать" - а то ты много читал до этого))) - вообще в жизни видел три книжные обложки: первую, букварь и зелёную
Ответить
0
0
Savage0059 (Kyiv)
11.02.2022 в 11:50
Селя начал интерпретировать Канта?! У "старика Иммануила" © было несколько по-другому. Наверное, Селе кто-то подарил сборник афоризмов, или из "фконтактика" нахватался?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...