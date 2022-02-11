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И процитировал Канта. Селезнев рассказал, почему перестал думать о бомбардирском рекорде
"Слишком много вылилось"
fcminaj.com
Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал, почему перестал думать о бомбардирском рекорде, извинился за свое поведение и даже процитировал известного немецкого философа.
"Я уже не думаю о рекорде! На меня столько вылилось... Я сейчас не читаю ни газет, ни Интернет – ничего не читаю.
Я уже не реагирую на СМИ. До этого я не реагировал, но если взять... Есть такая цитата у Иммануила Канта: "Есть звездное небо надо мной и моральный закон во мне". Я больше не буду реагировать – хочу извиниться перед всеми, что был так импульсивен, эмоционален. Не хочу больше ничего говорить", - заявил Евгений в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
Отметим, что до бомбардирского рекорда Евгению осталось забить семь голов.
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