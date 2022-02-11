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Представитель второго сербского дивизиона. Динамо назвало первого соперника на третьих сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет разгром?

Представитель второго сербского дивизиона. Динамо назвало первого соперника на третьих сборах

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

У киевского "Динамо" очень насыщенная подготовка к возобновлению сезона. Совсем скоро у чемпиона Украины начинается третий сбор, а сегодня стало известного имя первого оппонента.

В воскресенье, 13-го февраля, "бело-синие" сыграют против ФК "Инджия". Команда на данный момент выступает во втором дивизионе сербского чемпионата. Начало игры - в 16:00 по Киеву.

Стоит отметить, что на данный момент "Динамо" успело провести десять зимних спаррингов.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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Hanter44 (Baburka)
11.02.2022 в 12:27
Ну и здорово! Прогресс на лицо! Вот и до вторых дивизионов добрались.А то все-то четвертый,то пятый.
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0
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.02.2022 в 12:34
Дибіла впізнаю за стилем...)
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+2
0
SoLoMoN1607 (N .K)
11.02.2022 в 13:21
Умник! а с кем им играть? Если у всех хороших команд чемпионаты в разгаре!! Они бы и с радостью сыграли с командами топ - чемпионатов!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.02.2022 в 12:23
Відразу з літака й згвалтують сербів.
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+1
0


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