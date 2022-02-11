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Представитель второго сербского дивизиона. Динамо назвало первого соперника на третьих сборах
Будет разгром?
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
У киевского "Динамо" очень насыщенная подготовка к возобновлению сезона. Совсем скоро у чемпиона Украины начинается третий сбор, а сегодня стало известного имя первого оппонента.
В воскресенье, 13-го февраля, "бело-синие" сыграют против ФК "Инджия". Команда на данный момент выступает во втором дивизионе сербского чемпионата. Начало игры - в 16:00 по Киеву.
Стоит отметить, что на данный момент "Динамо" успело провести десять зимних спаррингов.
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