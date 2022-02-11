  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Владимир Шаран анонсировал два трансфера Миная
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Шаран анонсировал два трансфера Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Один футболист остается под вопросом

Владимир Шаран анонсировал два трансфера Миная

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Миная" Владимир Шаран рассказал о будущих подписаниях закарпатского коллектива.

"К нам приехал словенский легионер, которого мы будем подписывать. Еще к команде присоединился Игорь Дуць. С ним также будет подписан контракт. Завтра или послезавтра приедет спортивный директор клуба, и мы оформим эти сделки.

К сожалению, приболел Казаков, которого мы хотели посмотреть. Он пока под вопросом. Все остальные игроки команды будут принимать участие во второй части сезона УПЛ", - заявил Шаран в интервью Футбол NEWS.

Отметим, что этой зимой закарпатцы успел подписать Александра Бандуру и Юрия Коломойца. "Минай" занимает 15-е место в УПЛ.

Читайте такжеШаран продолжает чистку рядов - еще один игрок покинул Минай
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Игорь Дуць ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...