Владимир Шаран анонсировал два трансфера Миная

Наставник "Миная" Владимир Шаран рассказал о будущих подписаниях закарпатского коллектива.

"К нам приехал словенский легионер, которого мы будем подписывать. Еще к команде присоединился Игорь Дуць. С ним также будет подписан контракт. Завтра или послезавтра приедет спортивный директор клуба, и мы оформим эти сделки.

К сожалению, приболел Казаков, которого мы хотели посмотреть. Он пока под вопросом. Все остальные игроки команды будут принимать участие во второй части сезона УПЛ", - заявил Шаран в интервью Футбол NEWS.

Отметим, что этой зимой закарпатцы успел подписать Александра Бандуру и Юрия Коломойца. "Минай" занимает 15-е место в УПЛ.