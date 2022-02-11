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Владимир Шаран анонсировал два трансфера Миная
Один футболист остается под вопросом
Фото - Олександр Приходько
Наставник "Миная" Владимир Шаран рассказал о будущих подписаниях закарпатского коллектива.
"К нам приехал словенский легионер, которого мы будем подписывать. Еще к команде присоединился Игорь Дуць. С ним также будет подписан контракт. Завтра или послезавтра приедет спортивный директор клуба, и мы оформим эти сделки.
К сожалению, приболел Казаков, которого мы хотели посмотреть. Он пока под вопросом. Все остальные игроки команды будут принимать участие во второй части сезона УПЛ", - заявил Шаран в интервью Футбол NEWS.
Отметим, что этой зимой закарпатцы успел подписать Александра Бандуру и Юрия Коломойца. "Минай" занимает 15-е место в УПЛ.
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