И даже Арвеладзе здесь. Десна отправилась на турецкий сбор

Черниговская "Десна" отправилась на турецкие сборы. Об этом сообщает пресс-служба "северян".

Всего с командой отправились 24 игрока, среди которых, в частности, немало молодежи. Напомним, что черниговцы не могут совершать трансферы. Кроме этого стоит отметить, что с командой отправился Леван Арвеладзе, контракт которого подошел к концу в декабре. Возможно, он подпишет новый.

Полный список игроков:

Вратари : Игорь Литовка, Роман Мысак

: Игорь Литовка, Роман Мысак Защитники : Вадим Жук, Евгений Цымбалюк, Евгений Селин, Даниил Пусь, Александр Сафронов, Александр Масалов, Артем Хацкевич

: Вадим Жук, Евгений Цымбалюк, Евгений Селин, Даниил Пусь, Александр Сафронов, Александр Масалов, Артем Хацкевич Полузащитники : Егор Картушов, Андрей Домбровский, Евгений Белич, Леван Арвеладзе, Тарас Завийский, Викентий Волошин, Георгиос Ермеидис, Сергей Макаренко, Денис Демьяненко, Джилиндо Безгубченко, Богдан Шейко

: Егор Картушов, Андрей Домбровский, Евгений Белич, Леван Арвеладзе, Тарас Завийский, Викентий Волошин, Георгиос Ермеидис, Сергей Макаренко, Денис Демьяненко, Джилиндо Безгубченко, Богдан Шейко Нападающие: Денис Безбородько, Максим Дегтярев, Илья Шевцов, Алексей Пащенко

На сборах у "Десны" запланировано проведение 4 контрольных поединка, первый уже 14-го февраля. Соперник – "Вележ".