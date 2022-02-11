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И даже Арвеладзе здесь. Десна отправилась на турецкий сбор
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Фото: ФК Десна
Черниговская "Десна" отправилась на турецкие сборы. Об этом сообщает пресс-служба "северян".
Всего с командой отправились 24 игрока, среди которых, в частности, немало молодежи. Напомним, что черниговцы не могут совершать трансферы. Кроме этого стоит отметить, что с командой отправился Леван Арвеладзе, контракт которого подошел к концу в декабре. Возможно, он подпишет новый.
Полный список игроков:
- Вратари: Игорь Литовка, Роман Мысак
- Защитники: Вадим Жук, Евгений Цымбалюк, Евгений Селин, Даниил Пусь, Александр Сафронов, Александр Масалов, Артем Хацкевич
- Полузащитники: Егор Картушов, Андрей Домбровский, Евгений Белич, Леван Арвеладзе, Тарас Завийский, Викентий Волошин, Георгиос Ермеидис, Сергей Макаренко, Денис Демьяненко, Джилиндо Безгубченко, Богдан Шейко
- Нападающие: Денис Безбородько, Максим Дегтярев, Илья Шевцов, Алексей Пащенко
На сборах у "Десны" запланировано проведение 4 контрольных поединка, первый уже 14-го февраля. Соперник – "Вележ".
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