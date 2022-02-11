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Вирту не подошли. Два молодых футболиста покинули расположение Вереса на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Такое случается

Вирту не подошли. Два молодых футболиста покинули расположение Вереса на сборах

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Молодые исполнители Эдвард Кобак и Игаль Брук покинули расположение "Вереса". Об этом сообщает сайт ровенского клуба.

Оба футболиста отправились на сборы с командой УПЛ, но по итогу не подошли главному тренеру. Юрий Вирт лично прокомментировал ситуацию.

"Брать игроков на перспективу и думать: заиграет он или не заиграет - мы решили отказываться от такого подхода. Самое главное - мы подписали трех молодых футболистов. Старшему из которых, Маргаряну - 24 года. Радует, что все они уже готовы играть в стартовом составе и доказывать, что являются полноценными боевыми единицами", — приводит слова Вирта официальный сайт ровенчан.

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Отметим, что "Верес" зимой подписал трех игроков - Жирайра Маргаряна, Владислава Крейду и Алана Аусси.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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ZSTV1223 (Черкаси)
11.02.2022 в 15:24
От мені цікаво чому зараз багато футболістів грають зі спущеними гетрами і без щитків? Виглядає це по ідіотський, зайвий ризик отримати травму і взагалі це здається заборонено правилами.
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