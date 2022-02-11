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Вирту не подошли. Два молодых футболиста покинули расположение Вереса на сборах
Такое случается
Фото: НК Верес
Молодые исполнители Эдвард Кобак и Игаль Брук покинули расположение "Вереса". Об этом сообщает сайт ровенского клуба.
Оба футболиста отправились на сборы с командой УПЛ, но по итогу не подошли главному тренеру. Юрий Вирт лично прокомментировал ситуацию.
"Брать игроков на перспективу и думать: заиграет он или не заиграет - мы решили отказываться от такого подхода. Самое главное - мы подписали трех молодых футболистов. Старшему из которых, Маргаряну - 24 года. Радует, что все они уже готовы играть в стартовом составе и доказывать, что являются полноценными боевыми единицами", — приводит слова Вирта официальный сайт ровенчан.
Отметим, что "Верес" зимой подписал трех игроков - Жирайра Маргаряна, Владислава Крейду и Алана Аусси.
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