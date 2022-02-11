Палкин рассказал, почему Шахтер согласился продать Мампасси в российский клуб

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин объяснил, почему клуб согласился продать своего воспитанника Марка Мампасси в "Локомотив".

"Были у меня сложные переговоры с его родителями, они хотели уйти. У них такая ситуация была: "Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть, или мы хотим уйти, среднего не дано".

Поля для маневра особо не было. Я понимал, что у него год контракта, через полгода уже оставалось бы ничего. Я понимал, что нужно принимать решение. Побеседовал с нашим тренерским штабом, проанализировав все с Дарио.

Решили принять предложение "Локомотива" и реализовать его. Это первый раз в истории клуба, когда футболиста из академии напрямую продают за такие деньги", – сказал Палкин.

Напомним, по данным transfermarkt, "Локомотив" заплатил за Мампасси три миллиона евро, хотя главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич назывался цифру 4 млн евро. В высшем дивизионе Украины Марк дебютировал в прошлом сезоне, выступая в аренде за "Мариуполь". Всего у него собралось 22 матча в рамках УПЛ. Как сообщали СМИ, московский клуб стремится натурализовать Марка Мампасси в будущем.