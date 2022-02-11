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Палкин рассказал, почему Шахтер согласился продать Мампасси в российский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Можно было потерять игрока бесплатно

Палкин рассказал, почему Шахтер согласился продать Мампасси в российский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин объяснил, почему клуб согласился продать своего воспитанника Марка Мампасси в "Локомотив".

"Были у меня сложные переговоры с его родителями, они хотели уйти. У них такая ситуация была: "Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть, или мы хотим уйти, среднего не дано".

Поля для маневра особо не было. Я понимал, что у него год контракта, через полгода уже оставалось бы ничего. Я понимал, что нужно принимать решение. Побеседовал с нашим тренерским штабом, проанализировав все с Дарио.

Решили принять предложение "Локомотива" и реализовать его. Это первый раз в истории клуба, когда футболиста из академии напрямую продают за такие деньги", – сказал Палкин.

Напомним, по данным transfermarkt, "Локомотив" заплатил за Мампасси три миллиона евро, хотя главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич назывался цифру 4 млн евро. В высшем дивизионе Украины Марк дебютировал в прошлом сезоне, выступая в аренде за "Мариуполь". Всего у него собралось 22 матча в рамках УПЛ. Как сообщали СМИ, московский клуб стремится натурализовать Марка Мампасси в будущем.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Марк Мампасси
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
11.02.2022 в 16:07
Офіційно - Маріуполь підрозділ академії Шахтаря!)
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LEVgcUqs (Чернігів)
11.02.2022 в 15:15
Тема хорошая.
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