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Коно на подходе! Краковия анонсировала украинскую трансферную бомбу

Премьер-лига
(1 голосов)

Осталось дождаться официоза

Коно на подходе! Краковия анонсировала украинскую трансферную бомбу

CRACOVIA

Новина українською

Польская Караковия анонсировала "трансферную бомбу". Польский клуб заинтриговал подписанием, вероятно, украинца, о чем сообщил в соцсетях, не вдаваясь в подробности.

Но мы то с вами знаем, что речь идет о вингере "Шахтера" и сборной Украины Евгении Коноплянке, который улетел в Польшу финализировать свой контракт.

Так что, с минуты на минуту ждем официальных сообщений клубов.

Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Евгений коноплянка провел за "Шахтер" всего две игры, проведя на поле менее 50 минут игрового времени.

В польский клуб он, вероятно, перейдет на правах свободного агента.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Краковия (Краков)
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Комментарии (3)
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Thiirane2 (Днепр)
11.02.2022 в 17:44
Соболезную Краковии.
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+3
-1
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eugene (Бердянск)
11.02.2022 в 17:42
Жене без разницы, где сидеть на банке, если за это хорошо платят.
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+2
-1
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alex.belogubko (одесса)
11.02.2022 в 17:21
хотят уже сдыхаться -но поляки ещё думают --могут не взять
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+1
0


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