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Коно на подходе! Краковия анонсировала украинскую трансферную бомбу
Осталось дождаться официоза
CRACOVIA
Польская Караковия анонсировала "трансферную бомбу". Польский клуб заинтриговал подписанием, вероятно, украинца, о чем сообщил в соцсетях, не вдаваясь в подробности.
Но мы то с вами знаем, что речь идет о вингере "
Так что, с минуты на минуту ждем официальных сообщений клубов.
Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Евгений коноплянка провел за "Шахтер" всего две игры, проведя на поле менее 50 минут игрового времени.
В польский клуб он, вероятно, перейдет на правах свободного агента.
???????????? pic.twitter.com/KcvvRwsGi7— CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) February 11, 2022
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