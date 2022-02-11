Коно на подходе! Краковия анонсировала украинскую трансферную бомбу

Польская Караковия анонсировала "трансферную бомбу". Польский клуб заинтриговал подписанием, вероятно, украинца, о чем сообщил в соцсетях, не вдаваясь в подробности.

Но мы то с вами знаем, что речь идет о вингере " Шахтера " и сборной Украины Евгении Коноплянке, который улетел в Польшу финализировать свой контракт.

Так что, с минуты на минуту ждем официальных сообщений клубов.

Напомним, что в нынешнем сезоне 32-летний Евгений коноплянка провел за "Шахтер" всего две игры, проведя на поле менее 50 минут игрового времени.

В польский клуб он, вероятно, перейдет на правах свободного агента.