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Владимир Горилый: В чемпионской гонке я отдаю предпочтение Динамо - Шахтер пока не впечатляет

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть и такое мнение

Владимир Горилый: В чемпионской гонке я отдаю предпочтение Динамо - Шахтер пока не впечатляет

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Владимир Горилый в комментарии "Команде №1" высказал свое мнение о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне между "Динамо" и "Шахтером".

"В чемпионской гонке я отдаю предпочтение "Динамо". У киевлян лучше поставлена игра.

"Шахтер" пока не впечатляет. Я не вижу, чтобы что-то многое изменилось с приходом в "Шахтер" Роберто Де Дзерби. Да, можно сделать скидку, что итальянский специалист работает с командой первый год, а это еще одно преимущество подопечных Мирчи Луческу", - сказал Горилый.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице на два очка.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владимир Горилый
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (3)
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kapkan (Луганск)
11.02.2022 в 19:04
У Шахтёра играет играет состав, а у Динамо тренерский штаб!!! Вот вся разница!!!
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tolina-ystas (Краматорск)
11.02.2022 в 19:01
Шахтёр то может и не впечатляет а Динамо что впечатляет.
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DeepSh (Мариуполь)
11.02.2022 в 18:41
Если у ДК лучше поставлена игра, то почему они с такой поставленной игрой разгромно влетели Шахтеру Де Дзерби в Суперкубке 3:0, да и в чемпионате тоже не смогли забить Шахтеру)))
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