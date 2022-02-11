Владимир Горилый: В чемпионской гонке я отдаю предпочтение Динамо - Шахтер пока не впечатляет

Экс-защитник сборной Украины Владимир Горилый в комментарии "Команде №1" высказал свое мнение о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне между "Динамо" и "Шахтером".

"В чемпионской гонке я отдаю предпочтение " Динамо ". У киевлян лучше поставлена игра. "Шахтер" пока не впечатляет. Я не вижу, чтобы что-то многое изменилось с приходом в "Шахтер" Роберто Де Дзерби. Да, можно сделать скидку, что итальянский специалист работает с командой первый год, а это еще одно преимущество подопечных Мирчи Луческу", - сказал Горилый.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице на два очка.