  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: За Нереса Шахтер заплатил 12 млн евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: За Нереса Шахтер заплатил 12 млн евро

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Также в соглашении есть пункт о возможных бонусах

Палкин: За Нереса Шахтер заплатил 12 млн евро

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, как клуб работал над подписанием вингера "Аякса" Давида Нереса, который перешел в донецкий клуб этой зимой.

"Переговорный процесс шел около двух месяцев. Были альтернативные варианты, но Нерес был целью номер один, и клуб приложил все силы.

Сумма сделки составляет 12 миллионов евро, платеж в течение 5 лет. И до четырех миллионов бонусов для "Аякса" в случае разных достижений вроде выхода из группы Лиги чемпионов.

Приобретали для конкуренции", - сказал Палкин.

Напомним, что контракт с бразильским игроком заключен до зимы 2026 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Давид Нерес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.02.2022 в 19:25
Не дорого для такого игрока.за Супрягу Суркис просит больше .за Цыганкова вообще бешеные деньги
Ответить
+1
0
kapkan (Луганск)
11.02.2022 в 19:27
Куда уж лучше, чем Рамирес из чемпионата Словакии за 5млн!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...