Палкин: За Нереса Шахтер заплатил 12 млн евро

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о том, как клуб работал над подписанием вингера "Аякса" Давида Нереса, который перешел в донецкий клуб этой зимой.

"Переговорный процесс шел около двух месяцев. Были альтернативные варианты, но Нерес был целью номер один, и клуб приложил все силы. Сумма сделки составляет 12 миллионов евро, платеж в течение 5 лет. И до четырех миллионов бонусов для "Аякса" в случае разных достижений вроде выхода из группы Лиги чемпионов. Приобретали для конкуренции", - сказал Палкин.

Напомним, что контракт с бразильским игроком заключен до зимы 2026 года.