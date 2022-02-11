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Палкин: За Нереса Шахтер заплатил 12 млн евро
Также в соглашении есть пункт о возможных бонусах
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
Генеральный директор "
"Переговорный процесс шел около двух месяцев. Были альтернативные варианты, но Нерес был целью номер один, и клуб приложил все силы.
Сумма сделки составляет 12 миллионов евро, платеж в течение 5 лет. И до четырех миллионов бонусов для "Аякса" в случае разных достижений вроде выхода из группы Лиги чемпионов.
Приобретали для конкуренции", - сказал Палкин.
Напомним, что контракт с бразильским игроком заключен до зимы 2026 года.
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