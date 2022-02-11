Денег снова не хватает. Работы на стадионе Вереса ведутся в долг

Реконструкция ровненского стадиона "Авангард" может затянуться.

Как сообщил член наблюдательного совета " Вереса " Юрий Фалко, несмотря на бравурные заявления руководства клуба и города, денег снова не хватает.

"Мы зашли более чем на 140 миллионов гривен в долг по работам. Мы должны нашим поставщикам за материалы, мы должны заработную плату строителям, мы должны субподрядным организациям. Никто на это не обращает внимания, и никто не задает вопрос, как нам удается это делать. Только звучит много критики.

Возможно, ее градус нужно снизить и контролировать усилия, чтобы на уровне государства, города все включились и выделили средства. Ибо как бы ни было дальше, сейчас все равно нужны серьезные средства на закупку оборудования, приборов освещения. Мачты освещения приехали и будут устанавливаться, это тоже почти взаймы. Если не будет средств, ввод в эксплуатацию невозможен даже документально. Потому что при подписании акта ввода в эксплуатацию обязательным условием является расчет заказчика с подрядчиком", - сказал Фалько.