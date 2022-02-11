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Денег снова не хватает. Работы на стадионе Вереса ведутся в долг
Заказчики уже задолжали подрядчикам 140 млн гривен
uaf.ua
Реконструкция ровненского стадиона "Авангард" может затянуться.
Как сообщил член наблюдательного совета "
"Мы зашли более чем на 140 миллионов гривен в долг по работам. Мы должны нашим поставщикам за материалы, мы должны заработную плату строителям, мы должны субподрядным организациям. Никто на это не обращает внимания, и никто не задает вопрос, как нам удается это делать. Только звучит много критики.
Возможно, ее градус нужно снизить и контролировать усилия, чтобы на уровне государства, города все включились и выделили средства. Ибо как бы ни было дальше, сейчас все равно нужны серьезные средства на закупку оборудования, приборов освещения. Мачты освещения приехали и будут устанавливаться, это тоже почти взаймы. Если не будет средств, ввод в эксплуатацию невозможен даже документально. Потому что при подписании акта ввода в эксплуатацию обязательным условием является расчет заказчика с подрядчиком", - сказал Фалько.
Интересно, что Юрий Фалко является руководителем одной из компаний, занимающихся реконструкцией стадиона.
Также напомним, что "Верес" планировал провести первый матч на авангарде в апреле этого года.
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