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Денег снова не хватает. Работы на стадионе Вереса ведутся в долг

Премьер-лига
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Заказчики уже задолжали подрядчикам 140 млн гривен

Денег снова не хватает. Работы на стадионе Вереса ведутся в долг

uaf.ua

Новина українською

Реконструкция ровненского стадиона "Авангард" может затянуться.

Как сообщил член наблюдательного совета "Вереса" Юрий Фалко, несмотря на бравурные заявления руководства клуба и города, денег снова не хватает.

"Мы зашли более чем на 140 миллионов гривен в долг по работам. Мы должны нашим поставщикам за материалы, мы должны заработную плату строителям, мы должны субподрядным организациям. Никто на это не обращает внимания, и никто не задает вопрос, как нам удается это делать. Только звучит много критики.

Возможно, ее градус нужно снизить и контролировать усилия, чтобы на уровне государства, города все включились и выделили средства. Ибо как бы ни было дальше, сейчас все равно нужны серьезные средства на закупку оборудования, приборов освещения. Мачты освещения приехали и будут устанавливаться, это тоже почти взаймы. Если не будет средств, ввод в эксплуатацию невозможен даже документально. Потому что при подписании акта ввода в эксплуатацию обязательным условием является расчет заказчика с подрядчиком", - сказал Фалько.

Интересно, что Юрий Фалко является руководителем одной из компаний, занимающихся реконструкцией стадиона.

Также напомним, что "Верес" планировал провести первый матч на авангарде в апреле этого года.

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В статье: Верес (Ровно) стадион Авангард (Ривне)
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Источник:
VERES TV

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