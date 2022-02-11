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Селезнев: На новый год я был с Ракицким – у него праздновали

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Евгений рассказал, как провел отпуск

Селезнев: На новый год я был с Ракицким – у него праздновали

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал о том, как он провел новогодние праздники.

– Новогодние праздники где проводили? Как отдыхали?

– Только дома. На новый год я был с Ярославом Ракицким – у него праздновали. Он ко мне заехал, потом я к нему поехал. Потом еще раз увиделись – всего три раза за отпуск. Очень хороший человек, рад, что увиделись. Если есть время, то только за.

– На новогоднем столе несколько килограммов поднабрали?

– Ты знаешь, поднабрал! А потом тренировался и подсбросил несколько килограммов. Не тяжело, потому что я хорошо работаю. Стараюсь поддерживать физическую форму залом, фитнесом. Потому я не вижу проблем.

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В статье: Ярослав Ракицкий Евгений Селезнев Зенит (Санкт-Петербург) ФК Минай
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (11)
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alex.belogubko (одесса)
11.02.2022 в 21:55
теперь тебя точно в сборную не возьмут и попрут с Миная
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0
0
SoLoMoN1607 (N .K)
11.02.2022 в 21:20
Селя та успокойся уже , что не твое интервью то лажа получается , ты реально уже клоун ! Если нет мозгов то не стоит знать всем что они у тебя отсутствуют !!
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.02.2022 в 21:11
Два друга: хрін і підпруга
Ответить
+3
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
11.02.2022 в 20:09
Сиділи за новорічним столом у вишиванках, колядували, заспівали батько наш Бандера.. Ну вони ж патріоти, українці..)
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+6
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
11.02.2022 в 20:45
Я конечно не оправдываю этих двух кормильцев, но петь песню про баньдеру нужно много мозгов иметь.
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0
-9
Benzil (Львів)
11.02.2022 в 19:57
А я був у кума на НР, потім до родини поїхав...а стоп, так всім же ж пофіг на мене)))
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+2
0
Papaye (Dnipro)
11.02.2022 в 19:49
"На новый год я был с Ярославом Ракицким – у него праздновали. Он ко мне заехал, потом я ему заехал. Потом еще раз увиделись – всего три раза за отпуск друг другу заехали и покормили друг друга. Очень хороший человек, рад, что увиделись." Неужели не доходит до него, что можно говорить, а что держать за зубами???
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+4
-1
Hanter44 (Baburka)
11.02.2022 в 19:47
Две свинособаки отметились.Ждем следующий десант.
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+8
-4
Thiirane2 (Днепр)
11.02.2022 в 19:41
"Оранжевое, 2 куска дерьма и футбол."
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+5
-3
Wille_kiev (Украина)
11.02.2022 в 19:34
2 кормильца подкармливают друг друга...
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+10
-2
kapkan (Луганск)
11.02.2022 в 19:31
Перспективная ветка для комментов...
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+6
-3


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