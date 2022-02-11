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Селезнев: На новый год я был с Ракицким – у него праздновали
Евгений рассказал, как провел отпуск
shakhtar.com
Форвард "
– Новогодние праздники где проводили? Как отдыхали?
– Только дома. На новый год я был с Ярославом Ракицким – у него праздновали. Он ко мне заехал, потом я к нему поехал. Потом еще раз увиделись – всего три раза за отпуск. Очень хороший человек, рад, что увиделись. Если есть время, то только за.
– На новогоднем столе несколько килограммов поднабрали?
– Ты знаешь, поднабрал! А потом тренировался и подсбросил несколько килограммов. Не тяжело, потому что я хорошо работаю. Стараюсь поддерживать физическую форму залом, фитнесом. Потому я не вижу проблем.
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