Селезнев: На новый год я был с Ракицким – у него праздновали

Форвард " Миная " Евгений Селезнев рассказал о том, как он провел новогодние праздники.

– Новогодние праздники где проводили? Как отдыхали?

– Только дома. На новый год я был с Ярославом Ракицким – у него праздновали. Он ко мне заехал, потом я к нему поехал. Потом еще раз увиделись – всего три раза за отпуск. Очень хороший человек, рад, что увиделись. Если есть время, то только за.

– На новогоднем столе несколько килограммов поднабрали?

– Ты знаешь, поднабрал! А потом тренировался и подсбросил несколько килограммов. Не тяжело, потому что я хорошо работаю. Стараюсь поддерживать физическую форму залом, фитнесом. Потому я не вижу проблем.