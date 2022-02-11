Колос проиграл Каспию, забив автогол на последней минуте матча

Ковалевский " Колос " провел свой очередной спарринг на сборах в Турции. 11 февраля ковалевцы встретились с представителем высшей лиги Казахстана - командой "Каспий".

"Колос" на протяжении всей игры выглядел лучше соперника, создал больше опасных моментов, но вот хоть один из них реализовать так и не смог.

И вот, когда уже игра катилась к нулевой ничьей, сработал известный футбольный закон.

После долого заброса ковалевцы забили сами себе – Петров пытался сыграть головой на Фесюна, но Кирилл далеко вышел из ворот, и защитник не рассчитал траекторию передачи – в итоге мяч залетел за спину голкиперу – 0:1.

Следующий матч "Колос" сыграет уже завтра, 12 февраля против ФК "Сараево" (Босния и Герцоговина).

"Колос" (Ковалевка, Украина) – "Каспий" (Актау, Казахстан) 0:1

Гол: Петров-авт. (90)

"Колос": 33.Владимир Маханьков (72.Кирилл Фесюн, 46), 30.Денис Кузык (35.Николай Золотов, 61), 94.Вячеслав Ставничий (21.Евгений Новак, 61), 22.Александр Павловец 5. Кирилл Петров, 61), 48. Олег Криворучко (10. Павел Ориховский, 61), 8. Владислав Велетень (9. Диего Сантос, 46), 70. Станислав Мораренко (14. Вадим Милько, 61), 7. Владимир Лысенко (67.Евгений Исаенко, 46), 11.Анатолий Нуриев (15.Александр Черноморец, 61), 20.Вячеслав Чурко (17.Андрей Тотовицкий., 61), 47.Сергей Мякушко (69.Олег Ильин)