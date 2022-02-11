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Шаран: Бомбардирский рекорд Селезнева? Если много думать об этом, то может не сбыться

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер доволен работой форварда

Шаран: Бомбардирский рекорд Селезнева? Если много думать об этом, то может не сбыться

fcminaj.com

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран доволен отношением к работе форварда команды Евгения Селезнева.

"Я удивлен тем, как работает Селезнев. Не хочу его хвалить, но он рвется к работе. Если он и дальше себя будет так вести, то поможет команде.

Рекорд по голам? Если много думать об этом, то может не сбыться. Лучше успокоиться и помогать команде. 7 голов - не очень много, но нужно работать и реализовывать моменты. Все будет", - сказал Шаран.

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В статье: Евгений Селезнев Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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