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Шаран: Бомбардирский рекорд Селезнева? Если много думать об этом, то может не сбыться
Тренер доволен работой форварда
fcminaj.com
Главный тренер "
"Я удивлен тем, как работает Селезнев. Не хочу его хвалить, но он рвется к работе. Если он и дальше себя будет так вести, то поможет команде.
Рекорд по голам? Если много думать об этом, то может не сбыться. Лучше успокоиться и помогать команде. 7 голов - не очень много, но нужно работать и реализовывать моменты. Все будет", - сказал Шаран.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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