Селезнев: На уровне молодых игроков чувствую себя как старый пердун

Форвард " Миная " Евгений Селезнев рассказал о том, как проходят сборы команды.

– С молодыми ребятами в команде видитесь. На их уровне, как себя чувствуете?

– Как старый пердун. Ну, как чувствую? Я хочу, что знаю, что умею передать молодежи. Конечно, ребята подходят, спрашивают меня – если могу чем-нибудь помочь, с радостью!

– Вы уже сыграли товарищеский матч, забили. Уверенность возвращается?

– Ты знаешь, я скажу по-русски – кто играет в феврале, не играет в марте. Была такая поговорка на сборах. Мне не важны голы, сейчас или в следующем матче. Конечно, мне хочется забивать в каждой игре, но это только тренировочные матчи.

– А та поговорка, откуда появилась?

– Это говорил мне, Царство Небесное, Сергей Закарлюка.

– В "Арсенале"?

– Да. Кто играет в феврале, не играет в марте.