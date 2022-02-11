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Селезнев: На уровне молодых игроков чувствую себя как старый пердун
Евгений может высказаться
Фото: ФК Минай
Форвард "
– С молодыми ребятами в команде видитесь. На их уровне, как себя чувствуете?
– Как старый пердун. Ну, как чувствую? Я хочу, что знаю, что умею передать молодежи. Конечно, ребята подходят, спрашивают меня – если могу чем-нибудь помочь, с радостью!
– Вы уже сыграли товарищеский матч, забили. Уверенность возвращается?
– Ты знаешь, я скажу по-русски – кто играет в феврале, не играет в марте. Была такая поговорка на сборах. Мне не важны голы, сейчас или в следующем матче. Конечно, мне хочется забивать в каждой игре, но это только тренировочные матчи.
– А та поговорка, откуда появилась?
– Это говорил мне, Царство Небесное, Сергей Закарлюка.
– В "Арсенале"?
– Да. Кто играет в феврале, не играет в марте.
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