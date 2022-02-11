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Селезнев: На уровне молодых игроков чувствую себя как старый пердун

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений может высказаться

Селезнев: На уровне молодых игроков чувствую себя как старый пердун

Фото: ФК Минай

Новина українською

Форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал о том, как проходят сборы команды.

– С молодыми ребятами в команде видитесь. На их уровне, как себя чувствуете?

– Как старый пердун. Ну, как чувствую? Я хочу, что знаю, что умею передать молодежи. Конечно, ребята подходят, спрашивают меня – если могу чем-нибудь помочь, с радостью!

– Вы уже сыграли товарищеский матч, забили. Уверенность возвращается?

– Ты знаешь, я скажу по-русски – кто играет в феврале, не играет в марте. Была такая поговорка на сборах. Мне не важны голы, сейчас или в следующем матче. Конечно, мне хочется забивать в каждой игре, но это только тренировочные матчи.

– А та поговорка, откуда появилась?

– Это говорил мне, Царство Небесное, Сергей Закарлюка.

– В "Арсенале"?

– Да. Кто играет в феврале, не играет в марте.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (3)
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prostors (Вольногорск)
11.02.2022 в 23:02
"Как старый пердун." Почему как, что бы себя не обидеть?
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+2
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
11.02.2022 в 22:49
подлечи пропитый кишечник
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+3
0
Хиденг (Днепр)
11.02.2022 в 22:33
А без молодых что-то меняется? Перестаёшь пердеть?
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+1
0


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