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Капитализация Вереса составляет около 100 млн гривен
Клуб продолжает развиваться
nkveres.com
Капитализация "Вереса" на данный момент составляет около 100 миллионов гривен. Об этом сообщил президент клуба Иван Надеин во время заседания наблюдательного совета.
По его словам, стоимость акций "Вереса" на Украинской бирже на днях составила 179,66 грн. Соответственно, капитализация клуба достигла отметки в 100 млн грн.
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Источник:НК Верес
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