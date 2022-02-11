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Львов в спарринге обыграл чемпиона Грузии

Премьер-лига
(1 голосов)

Львоване минимально одолели Динамо Батуми

Львов в спарринге обыграл чемпиона Грузии

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

В пятницу, 11 февраля, "Львов" провел свой очередной матч на сборах в Турции. "Горожане" сыграли с действующим чемпионом Грузии "Динамо" (Батуми).

Игра началась довольно активно. Команды весело побежали в атаку, и уже на 2-ой "Львов" открыл счет. "Горожане" заработали штрафной удар на углу штрафной зоны соперников. Стандартное положение взялся выполнять Мишенко и после прямого удара и не лучшей игры кипера команды соперника открыл счет в матче.

После забитого гола игра стала более позиционной. Команды бодались в центре поля с обилием фолов и с минимумом опасных моментов.

Второй тайм лучше провели грузины. "Динамо" моментами хорошо прижимало "Львов" к воротам, создало несколько моментов, но реализовать их не сумело.

В итоге, 1:0, минимальная победа "Львова".

"Львов" – "Динамо" (Батуми, Грузия) 1:0

Голы: Мышенко, 2

Стартовый состав "Львова": Ильющенков, Муравский, Романчук, Драме, Ременяк, Длинный, Крушинский, Мышенко, Бугай, Грисько, Бусько

На замену выходили: Мия, Лека, Якимец, Семенов, Ныч, Фране

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В статье: ФК Львов Динамо (Батуми)
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