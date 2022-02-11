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Львов в спарринге обыграл чемпиона Грузии
Львоване минимально одолели Динамо Батуми
instagram.com/lviv.fc
В пятницу, 11 февраля, "
Игра началась довольно активно. Команды весело побежали в атаку, и уже на 2-ой "Львов" открыл счет. "Горожане" заработали штрафной удар на углу штрафной зоны соперников. Стандартное положение взялся выполнять Мишенко и после прямого удара и не лучшей игры кипера команды соперника открыл счет в матче.
После забитого гола игра стала более позиционной. Команды бодались в центре поля с обилием фолов и с минимумом опасных моментов.
Второй тайм лучше провели грузины. "Динамо" моментами хорошо прижимало "Львов" к воротам, создало несколько моментов, но реализовать их не сумело.
В итоге, 1:0, минимальная победа "Львова".
"Львов" – "Динамо" (Батуми, Грузия) 1:0
Голы: Мышенко, 2
Стартовый состав "Львова": Ильющенков, Муравский, Романчук, Драме, Ременяк, Длинный, Крушинский, Мышенко, Бугай, Грисько, Бусько
На замену выходили: Мия, Лека, Якимец, Семенов, Ныч, Фране
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