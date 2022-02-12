Минай подпишет полузащитника из середняка Первой лиги

Закарпатский “Минай” продолжает готовиться ко второй части сезона, ища усиления на трансферном рынке. Как сообщает meta-ratings, следующим новичком команды станет Егор Твердохлеб.

В первой части сезона атакующий полузащитник выступал в составе "Горняка-Спорт", который на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. В составе команды из Горишних Плавнив Твердохлеб провел 21 матч (1433 минуты) и отличился одним голом.

“Минай” ничего не заплатит за переход хавбека, однако в случае дальнейшей продажи должен будет отдать предыдущему клубу половину суммы трансфера.

Отметим, что Егор является воспитанником киевского "Динамо" и вышгородской "Чайки". "Горняк-Спорт" - единственная профессиональная команда исполнителя, за которую он выступает с января 2020-го.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 125 тысяч евро.